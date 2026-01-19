Ιράν: Ένα 16χρονο κορίτσι μεταξύ των συλληφθέντων διαδηλωτών κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τις Αρχές

«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ»

Ένα 16χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ενώ ήταν υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, κατά τη διάρκεια της εθνικής εξέγερσης που είχε ως αποτέλεσμα το να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Guardian, δύο άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν παιδί, που κρατήθηκαν στην πόλη Κερμάνσαχ στο δυτικό Ιράν, δήλωσαν στο Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κουρδιστάν (KHRN) ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους.

«Κατά τη μεταφορά, οι δυνάμεις ασφαλείας άγγιξαν τα σώματά τους με γκλομπ. Τους χτύπησαν και άσκησαν πίεση στην πρωκτική περιοχή με γκλομπ μέσα από τα ρούχα», δήλωσε ο Ρεμπίν Ραχμάνι, του KHRN, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με πηγές κοντά στην οικογένεια της ανήλικης. Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής των επικοινωνιών στο Ιράν, ούτε η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε η εφημερίδα Guardian μπόρεσαν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ατόμων.

Από την έναρξη των τρεχουσών διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου, 3.766 άτομα έχουν σκοτωθεί και 8.949 άλλοι αναφερόμενοι θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency.Η κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η Sholeh Sotoudeh, μια έγκυος γυναίκα σκοτώθηκε μαζί με το αγέννητο παιδί της, όταν οι δυνάμεις της τάξης άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο βορειοδυτικό Ιράν στις 10 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Hengaw, στις τελευταίες ταραχές, τουλάχιστον ένας διαδηλωτής, ο 40χρονος Soran Feyzizadeh, πέθανε ως αποτέλεσμα βασανιστηρίων ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Feyzizadeh συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στις 7 Ιανουαρίου και ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για το θάνατό του δύο ημέρες αργότερα.

Ιράν: Γυναίκες καίνε φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ για να ανάψουν τσιγάρο

Στο μεταξύ, οι μορφές αντίστασης των γυναικών στο Ιράν απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς έχουν εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από συμβολικές χειρονομίες. Εκεί που πριν από λίγα χρόνια η εικόνα των διαδηλωτριών που έκοβαν τα μαλλιά τους ή έκαιγαν τις μαντίλες τους έκανε τον γύρο του κόσμου, σήμερα η διαμαρτυρία έχει αποκτήσει μια ακόμη πιο τολμηρή, σχεδόν προκλητική, διάσταση: Γυναίκες καίνε το πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη, του Αλί Χαμενεΐ, και χρησιμοποιούν τη φλόγα για να ανάψουν τα τσιγάρα τους.

Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική πρόκληση. Σε μια κοινωνία όπου το κάπνισμα για τις γυναίκες παραμένει έμμεσα απαγορευμένο σε πολλούς χώρους, η χειρονομία αποκτά διπλό νόημα: Απόρριψη τόσο της πολιτικοθρησκευτικής εξουσίας όσο και των αυστηρών κοινωνικών κανόνων που ρυθμίζουν το γυναικείο σώμα και τη δημόσια παρουσία του.

