Ποια είναι η Ρουμπίνα Αμινιάμ που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από δυνάμεις του Ιράν, γιατί αποφάσισε να διαδηλώσει

Η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάμ έχασε τη ζωή της στους δρόμους της Τεχεράνης με τον βίαιο και άδικο τρόπο. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

Την έλεγαν Ρουμπίνα Αμινιάμ. Ήταν 23 ετών και είχε κουρδική καταγωγή. Δολοφονήθηκε από δυνάμεις καταστολής του Ιράν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη. Ο λόγος; Γιατί αποφάσισε να συμμετέχει στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν, που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πυροβολήθηκε στο κεφάλι, πέφτοντας νεκρή μέσα στη μέσα στου δρόμου. Όχι, το 2026 δεν θα είναι καλύτερο από το 2025 - ίσως να ‘ναι και χειρότερο.

Οι γονείς της Ρουμπίνα Αμινιάμ ταξίδεψαν από την Κερμανσάχ στην Τεχεράνη, προκειμένου να εντοπίσουν τη σορό της κόρης τους. Η 23χρονη ήταν χαμένη ανάμεσα σε άλλα πτώματα νέων ανθρώπων, που οι κυβερνητικές δυνάμεις του Ιράν πυροβόλησαν χωρίς δεύτερη σκέψη στο κεφάλι ή τον λαιμό, οδηγώντας τους σε βέβαιο θάνατο. 500 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τα τέλη Δεκέμβρη, επειδή αποφάσισαν να αντιταχθούν στο καθεστώς της χώρας τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Για τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία. Αποτελεί απλώς ένα πάτημα στη σκανδάλη. Φρίκη.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Οι γονείς της Ρουμπίνα Αμινιάμ κατάφεραν να πάρουν κρυφά τη σορό του παιδιού τους από την Τεχεράνη, προκειμένου να επιστρέψουν στην πόλη τους και να θρηνήσουν την απώλειά της. Οι αρχές είχαν αρχικά αρνηθεί. Όταν έφτασαν στο σπίτι τους, ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικές δυνάμεις που τους απαγόρευσαν να κηδεύσουν το παιδί τους. Η 23χρονη θάφτηκε στην άκρη του δρόμου μεταξύ των κουρδικών πόλεων Κερμανσάχ και Καμγιαράν, στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

Ποια ήταν η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάμ

Η Ρουμπίνα Αμινιάμ σπούδαζε σχέδιο μόδας και όσοι τη γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος, όνειρα, δίψα για ζωή, χαρά και αισιοδοξία. Η ίδια δεν φοβήθηκε να υπερασπιστεί τα όνειρά της και να αντιταχθεί στην καλπάζουσα ακρίβεια, μετά την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος. Το όνομά της έχει γίνει σύμβολο στα social media, ενώ ο θάνατός της έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα αντιδράσεων.

Η κατάσταση τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες πόλεις έχει ξεφύγει, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βγάζουν όπλα και να πυροβολούν τους διαδηλωτές, την ίδια στιγμή που εκείνοι βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια. Η κατάσταση θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Η χώρα μοιάζει να ζει έναν εμφύλιο, που εδώ και δύο εβδομάδες στερεί τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

