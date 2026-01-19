Τα instagram των Κορεατών tattoo artists θα σε κάνουν να θέλεις καινούργιο τατουάζ

Η σκηνή των tattoo artists στην Νότια Κορέα ανθίζει κόντρα στα ταμπού και στην κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει το επάγγελμα

Μπορεί μέχρι σήμερα το τατουάζ χωρίς ιατρική άδεια να θεωρείται τεχνικά παράνομο στη Νότια Κορέα, ωστόσο η σκηνή των Κορεατών tattoo artists ανθίζει και μάλιστα με διεθνή απήχηση. Στο Instagram, καλλιτέχνες με εκατοντάδες χιλιάδες followers παρουσιάζουν δουλειές που έχουν στοιχεία από την παράδοση και τη μοντέρνα αισθητική, δημιουργώντας ένα νέο, ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ύφος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην παγκόσμια tattoo κοινότητα.

Παρόλο που η Κορέα έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο σύγχρονες κοινωνίες της Ασίας, η τέχνη του τατουάζ παραμένει σε ασαφές νομικό πλαίσιο, αφού η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη θεσμοθετήσει την αναγνώριση του επαγγέλματος των tattoo artists, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να εργάζονται “παράνομα” ή να μεταναστεύουν.

