ManpowerGroup: Η εμπειρία του υποψηφίου καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των προσλήψεων

19 Ιανουαρίου 2026

Εργαζόμενη γυναίκα
© Unsplash/ Brooke Cagle
Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές και αλληλένδετες πιέσεις

Η έρευνα του ομίλου ManpowerGroup «Rehumanizing the Candidate Experience» καταδεικνύει ότι η έλλειψη ταλέντων, η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και η αυξανόμενη αυτοματοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων διαμορφώνουν ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον για εργοδότες και υποψηφίους.

Η εμπειρία του υποψηφίου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των προσλήψεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές και αλληλένδετες πιέσεις.

