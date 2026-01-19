ManpowerGroup: Η εμπειρία του υποψηφίου καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των προσλήψεων
19 Ιανουαρίου 2026
Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές και αλληλένδετες πιέσεις
Η έρευνα του ομίλου ManpowerGroup «Rehumanizing the Candidate Experience» καταδεικνύει ότι η έλλειψη ταλέντων, η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και η αυξανόμενη αυτοματοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων διαμορφώνουν ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον για εργοδότες και υποψηφίους.
Η εμπειρία του υποψηφίου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των προσλήψεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές και αλληλένδετες πιέσεις.
