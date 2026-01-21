«Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες σήμερα είναι ότι δεν θέλουμε να μας κρίνουν, οπότε πρέπει να κρατάμε όλα αυτά τα συναισθήματα μέσα μας, παίζοντας τον ρόλο του καλού κοριτσιού»

Αν είσαι γυναίκα, από τη στιγμή που γεννιέσαι οι άλλοι περιμένουν από σένα να εκπληρώσεις πολύ συγκεκριμένους ρόλους στη ζωή σου. Κυρίως: α) να είσαι «καλό κορίτσι» και β) να είσαι «ευγενικό κορίτσι». Γενικά, αναμένεται από σένα να είσαι πάντα φροντιστική, να μην υπερασπίζεσαι πολύ τον εαυτό σου, να είσαι έξυπνη άλλα όχι και τόσο ώστε να κάνεις τους άλλους να νιώθουν άβολα και κυρίως να είσαι people pleaser. Κάποια στιγμή, μεγαλώνεις και έχεις μέσα σου μια συσσωρευμένη οργή. Έναν θυμό που δεν ξέρεις πώς να εκφράσεις – αν τον εκφράσεις ποτέ, γιατί μη ξεχνάμε πρέπει πάντα να είσαι «καλό κορίτσι», αρά η οργή είναι κάτι που απαγορεύεται να αισθάνεσαι.

Και κάπου εδώ, έρχονται τα «δωμάτια οργής» (rage rooms) να σου μάθουνε ότι τελικά, ναι, μπορείς να νιώθεις εκνευρισμένη. Σε αυτά τα δωμάτια, πηγαίνεις για να τα κάνεις όλα θρύψαλα και ηρεμεί η ψυχούλα σου. Η έννοια των rage rooms πιστεύεται ότι προέρχεται από την Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ενώ μια γυναίκα με το όνομα Ντόνα Αλεξάντερ υποστηρίζεται ότι δημιούργησε ένα «δωμάτιο οργής» στο γκαράζ της στο Τέξας περίπου την ίδια εποχή, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα και να θρυμματίζουν αντικείμενα που είχαν πεταχτεί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν επίσης λίγα μέρη όπου οι άνθρωποι παίρνουν ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και σπάνε πράγματα. Αυτά τα μέρη έχουν προωθηθεί ως ένας τρόπος για την ανακούφιση του στρες και την απελευθέρωση της συσσωρευμένης έντασης. Αλλά, αυτό που φαίνεται εκπληκτικό είναι η πελατειακή βάση, με ορισμένους ιδιοκτήτες να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι πελάτες τους είναι γυναίκες. Μαντεύουμε γιατί.

Δωμάτια οργής: Όχι, δεν θέλουμε να είμαστε πάντα καλά κορίτσια

«Σίγουρα υπήρχε μια στιγμή δυσφορίας στην αρχή», τόνισε η Ντίνα σε συνέντευξή της στο BBC, αλλά σημειώνει ότι η επίσκεψή της σε ένα «δωμάτιο οργής» της φάνηκε πολύ διαφορετική από ό,τι περίμενε. Δεν ένιωθε επιθετική την ώρα που έσπαγε πράγματα, αλλά αντίθετα ότι είχε «εκπληκτικά τον έλεγχο». «Μόλις το συνήθισα, ένιωσα περισσότερο σαν μια σωματική απελευθέρωση παρά σαν ένα συναισθηματικό ξέσπασμα», είπε στο BBC. «Δεν είμαι ασταθής άνθρωπος και δεν θυμώνω εύκολα. Φαίνομαι πολύ ήρεμη και συγκροτημένη, οπότε στην αρχή μου φάνηκε αρκετά περίεργο και σχεδόν λάθος». Στη συνέχεια, «ένιωσε πολύ πιο ανάλαφρη, πολύ πιο ήρεμη», συγκρίνοντας την εμπειρία με το πάτημα «ενός διακόπτη επαναφοράς» ή με ένα «πολύ καλό βαθύ μασάζ».

Μια άλλη γυναίκα, η Σούκα, τόνισε στο BBC ότι το να πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο οργής είναι «ένας διασκεδαστικός και αστείος τρόπος για να χαλαρώνεις». Ομοίως, σημείωσε ότι δεν ένιωσε θυμό, αλλά ήθελε να δει πώς θα ένιωθε που θα «ξεφύγει» και της έδωσαν ένα αυτοκίνητο για να το συντρίψει ακούγοντας μια λίστα με τα αγαπημένα της τραγούδια. «Ήταν πολύ πιο ικανοποιητικό από ό,τι περίμενα, υπήρχε κάτι παράξενα απελευθερωτικό στο να σπάς πράγματα και να μην χρειάζεται να είσαι προσεκτική».

Η Κέιτ Κάτλερ, συνιδιοκτήτρια και ιδρύτρια ενός δωματίου οργής στο Ανατολικό Σάσεξ, υποστήριξε σε συνέντευξή της ότι «γίνεται όλο και πιο πολυσύχναστο» με γυναίκες πελάτισσες. Αποφάσισε να το στήσει ενώ η κόρη της, η οποία έχει πλέον πεθάνει, πάλευε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Η επίσκεψη σε ένα δωμάτιο οργής ήταν στη λίστα επιθυμιών της. Η ίδια είπε ότι μερικές γυναίκες έρχονται επειδή έχουν βιώσει έναν δύσκολο χωρισμό και μερικές φορές απλώς επειδή «έχουν θυμό που πηγάζει από το πουθενά».

«Ο θυμός είναι υγιής»

Η Σέλι Νταρ, θεραπεύτρια ψυχικής υγείας τόνισε στο Radio 5 Live ότι τα δωμάτια οργής μπορούν να προσφέρουν «άμεση ανακούφιση» και να κάνουν τις γυναίκες να νιώσουν πιο ήρεμες. Γιατί, είναι υγιές να νιώθεις θυμό.«Και επειδή είμαστε τόσο υπερφορτωμένες με τη ζωή, δεν υπάρχει ασφαλής χώρος για να εκφράσουμε κάτι ακατάστατο», είπε η Σέλι.

Χώροι σαν κι αυτούς είναι ένας τρόπος για τις γυναίκες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με ασφάλεια. «Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες σήμερα είναι ότι δεν θέλουμε να μας κρίνουν, οπότε πρέπει να κρατάμε όλα αυτά τα συναισθήματα μέσα μας, παίζοντας τον ρόλο του καλού κοριτσιού, ίσως ως η ήρεμη μητέρα, η ήρεμη και στοχαστική γονιός, και έχουμε κοινωνικοποιηθεί για να είμαστε καλές».