Οι αυξήσεις που αναμένουν να δουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

Aναλυτικά παραδείγματα για τις αυξήσεις που έρχονται στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα στα τέλη Ιανουαρίου.

Μετά τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, έρχεται η σειρά των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα για να δουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα πάρουν εισοδηματική ανάσα λόγω εφαρμογής της νέας φορολογική κλίμακας.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο μισθό τους θα διαπιστώσουν οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών και οι εργαζόμενοι με προστατευόμενα τέκνα, εφόσον το ετήσιο καθαρό εισόδημά τους υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Οι αυξήσεις στους μισθούς ξεκινούν από 5,7 ευρώ τον μήνα για ένα ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά με 1.000 ευρώ καθαρά τον μήνα και ξεπερνούν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του καθαρού μισθού και τον αριθμό των παιδιών του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα.



Αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικά παραδείγματα

Μισθωτός σε διαφημιστική εταιρεία με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών στη εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 2.480 ευρώ, σχεδόν δύο μισθούς.

Μισθωτός σε εμπορικό κατάστημα με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ το μήνα θα έχει αύξηση 93 ευρώ μηνιαίως ή 1.300 ευρώ ετησίως.

