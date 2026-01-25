Τα smart glasses μοιάζουν με κοινούς σκελετούς οράσεως και πολλά χρησιμοποιούνται πλέον για την κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Η πρόοδος της τεχνολογίας θα έπρεπε να υπηρετεί την εξέλιξη. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Όμως, στη σύγχρονη κοινωνία μας, φαίνεται να υπηρετεί την κουλτούρα της παρενόχλησης. Γυναίκες σε όλο τον κόσμο καταγγέλλουν ότι πέφτουν θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης από άνδρες που χρησιμοποιούν «έξυπνα γυαλιά» (smart glasses), μετατρέποντας την καθημερινή τους παρουσία σε δημόσιους χώρους σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και χλευασμού στο διαδίκτυο.

Τα smart glasses μοιάζουν με κοινούς σκελετούς οράσεως και πολλά χρησιμοποιούνται πλέον για την κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με σκοπό τα κλικ και το κέρδος στα social media. Άνδρες προσεγγίζουν γυναίκες σε καταστήματα, παραλίες ή γυμναστήρια, φορώντας γυαλιά που μοιάζουν με κοινούς σκελετούς, αλλά κρύβουν κάμερες. Χωρίς καμία συγκατάθεση, οι προσωπικές τους αλληλεπιδράσεις εκτίθενται σε εκατομμύρια θεατές στο TikTok και το Instagram, συχνά με σεξουαλικά υποτιμητικά σχόλια να κατακλύζουν τις αναρτήσεις.

Η Ντιλάρα, 21 ετών, εργαζόταν στο Λονδίνο όταν ένας άγνωστος την προσέγγισε σχολιάζοντας το χρώμα των μαλλιών της. Ζήτησε το τηλέφωνό της, χωρίς εκείνη να υποψιαστεί ότι κατέγραφε τα πάντα μέσω των γυαλιών του. Το βίντεο συγκέντρωσε 1,3 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, ενώ ο αριθμός του τηλεφώνου της έγινε ορατός, με αποτέλεσμα να δέχεται καταιγισμό υβριστικών και σεξουαλικών κλήσεων. Σύμφωνα με το BBC, ανάλογη είναι και η ιστορία της Κιμ, η οποία βιντεοσκοπήθηκε κρυφά σε παραλία από έναν άνδρα που φορούσε έξυπνα γυαλιά ηλίου. Το βίντεο, που αναρτήθηκε ως «συμβουλή για φλερτ» στα social media, έφτασε τις 6,9 εκατομμύρια προβολές. Αίσχος.

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, εκατοντάδες παρόμοια βίντεο κυκλοφορούν στο TikTok και το Instagram, τα οποία έχουν αναρτηθεί από δεκάδες διαφορετικούς άνδρες influencers. Οι influencers ισχυρίζονται ότι προσφέρουν συμβουλές για το πώς να προσεγγίσεις γυναίκες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα βίντεο φαίνεται να έχουν γυριστεί κρυφά - χρησιμοποιώντας τα έξυπνα γυαλιά Meta (Meta Ray-Ban). Πολλοί από τους influencers, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που ανέβασε το βίντεο της Κιμ, κερδίζουν χρήματα από τις συμβουλές που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η Ντιλάρα και η Κιμ είναι δύο από τις 7 γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία που δήλωσαν στο BBC ότι έχουν κινηματογραφηθεί με αυτόν τον τρόπο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση ατόμων σε δημόσιους χώρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά «το να βρίσκεσαι σε δημόσιο χώρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι «νόμιμο» να σε βιντεοσκοπήσουν και στη συνέχεια να αναρτήσουν το βίντεο στο διαδίκτυο».

Smart glasses: Προτεραιοποίηση του κέρδους, έναντι της ασφάλειας των γυναικών

Οι κατασκευαστές αυτών των συσκευών, με κυρίαρχη τη Meta, ισχυρίζονται πως έχουν λάβει μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η τοποθέτηση ενός LED φωτός που ενεργοποιείται κατά την εγγραφή. Ωστόσο, η πραγματικότητα στον δρόμο τους διαψεύδει: Καμία από τις γυναίκες που μίλησε στο BBC δεν αντιλήφθηκε κάποιο φωτεινό σήμα, ενώ το διαδίκτυο έχει ήδη κατακλυστεί από οδηγούς για το πώς μπορεί κανείς να καλύψει ή να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λυχνία. Αυτό το τεχνολογικό «παραθυράκι» αποδεικνύει πως ο σχεδιασμός τέτοιων προϊόντων έγινε χωρίς να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ασφάλεια των γυναικών, αφήνοντάς τες εκτεθειμένες σε ψηφιακούς θηρευτές που μπορούν πλέον να παραβιάζουν τα όρια της συγκατάθεσης με ένα απλό βλέμμα.

Για τις γυναίκες που έπεσαν θύματα αυτής της τακτικής, η βλάβη δεν περιορίζεται σε ένα βίντεο που έγινε viral. Η εμπειρία είνια μια βαθιά «παραβίαση» που προκαλεί τρόμο και αίσθημα ανημπόριας. Όταν η καθημερινή αλληλεπίδραση μετατρέπεται σε «περιεχόμενο» προς πώληση και οι γυναίκες υποβάλλονται σε χιλιάδες σεξουαλικά και υποτιμητικά σχόλια από αγνώστους, η τεχνολογία παύει να είναι εργαλείο εξέλιξης.