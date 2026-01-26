Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Καθώς και την χρήση των κινητών τηλεφώνων στα Λύκεια της χώρας

Το παράδειγμα της Αυστραλίας ετοιμάζεται να ακολουθήσει η Γαλλία, με τον Εμανουέλ Μακρόν να ζητά να κινηθούν γρήγορα οι νομοθετικές διαδικασίες για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν προβλέπει μόνο την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Snapchat, Instagram και TikTok για άτομα κάτω των 15 ετών, αλλά και την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα Λύκεια της χώρας, μετά την εφαρμογή ανάλογης απαγόρευσης στα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών μας στα χέρια ανθρώπων των οποίων ο μοναδικός σκοπός είναι να βγάλουν χρήματα από αυτά», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν τον προηγούμενο μήνα.

Όπως γράφει το BBC, το νομοσχέδιο εντάσσεται σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία σχετικά με τον περιορισμό χρήσης των social media από παιδιά, καθώς τα στοιχεία για τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, ακολουθούν μια αυξητική και ανησυχητική πορεία. Αυτή τη στιγμή, το νομοσχέδιο έχει πιθανότητες να εγκριθεί, και στην περίπτωση που αυτό συμβεί, τότε η Γαλλία θα χρειαστεί να συμφωνήσει σε ένα σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, ανάλογο με εκείνο που απαιτεί από άτομα άνω των 18 ετών να αποδεικνύουν την ηλικία τους για την πρόσβαση σε απαγορευμένο υλικό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χώρες όπως η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Πρόσφατα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε διαβούλευση για την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών.

Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έθεσε σε εφαρμογή το νομοσχέδιο απαγόρευσης της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16ετών, με την εθνική ρυθμιστική αρχή για το διαδίκτυο να ανακοινώνει στις 15 Ιανουαρίου, πως οι πλατφόρμες αφαίρεσαν περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς.

Άλλες χώρες, όπως η Δανία, εξετάζουν ήδη την υιοθέτηση παρόμοιας νομοθεσίας. Η σκανδιναβική χώρα ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι εξασφάλισε συμφωνία για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα social media για όσους είναι κάτω των 15 ετών.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν στις δηλώσεις της τον Οκτώβριο, υποστήριξε πως η έκθεση των παιδιών στα social media «κλέβει την παιδική ηλικία τους». Όπως είπε, «επιτρέψαμε τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή των παιδιών μας, ώστε να μπορούν να τηλεφωνούν στο σπίτι και να επικοινωνούν με τους φίλους τους. Αλλά στην πραγματικότητα, αφήσαμε αυτό το "τέρας" ελεύθερο. Ποτέ πριν δεν υπέφεραν από άγχος και κατάθλιψη τόσα παιδιά», συμπλήρωσε.