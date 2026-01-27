Ιράν: Γυναίκα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της 21χρονης αδελφής της. Τη δολοφόνησαν σε διαδήλωση

Η Μελίκα Ντάστιαμπ την ώρα της διαμαρτυρίας της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα όπλα των Φρουρών της Επανάστασης

Μια γυναίκα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της στο Ιράν, επειδή το καθεστώς την πυροβόλησε στο κεφάλι. Αυτό βλέπουμε σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μαζί Αλιντζάντ, τη στιγμή που καταγράφει μια νεαρή κοπέλα να κόβει την κοτσίδα της στην κηδεία της αδερφής της.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη Μελίκα Ντάστιαμπ, μουσικός και φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, έχασε τη ζωή της πριν 2 εβδομάδες σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κερμανσάχ. Η ίδια, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες της, κατέβηκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς. Στο μεταξύ, στις διαμαρτυρίες, οι γυναίκες κάινε το πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη, του Αλί Χαμενεΐ, και χρησιμοποιούν τη φλόγα για να ανάψουν τα τσιγάρα τους, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή τους.

Η Μελίκα Ντάστιαμπ την ώρα της διαμαρτυρίας της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα όπλα των Φρουρών της Επανάστασης. Τη δολοφόνησαν. Και δεν είναι η μόνη που δολοφονήθηκε. Η Ρουμπίνα Αμινιάμ ήταν 23 ετών και είχε κουρδική καταγωγή. Δολοφονήθηκε επίσης από δυνάμεις καταστολής του Ιράν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη. Ο λόγος; Γιατί αποφάσισε να συμμετέχει στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Η ανάρτηση της Μαζί Αλιντζάντ:

«Μια γυναίκα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της στο Ιράν, επειδή το καθεστώς πυροβόλησε την αδελφή της στο κεφάλι. Θέλω να είμαι σαφής με τις γυναίκες πολιτικούς της Δύσης, ειδικά με αυτές που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη: Μην κόβετε τα μαλλιά σας σε ένδειξη συμβολικής αλληλεγγύης προς τις Ιρανές γυναίκες. Κόψτε τους δεσμούς σας με τους δολοφόνους μας.

Πιστέψτε με, το να κόβετε τα μαλλιά σας για αλληλεγγύη στο Instagram δεν τρομάζει τους δικτάτορες. Δεν σώζει ζωές. Απλώς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Σταματήστε να νομιμοποιείτε το τρομοκρατικό καθεστώς μας.

Το όνομά της ήταν Μελίκα Νταστιάμπ. Ήταν 21 ετών, μουσικός, φοιτήτρια οικονομικών και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ η αδελφή της στεκόταν δίπλα της.

Θέλω να είμαι σαφής με τις γυναίκες πολιτικούς της Δύσης, ειδικά με αυτές που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη: Μην κόβετε τα μαλλιά σας σε ένδειξη συμβολικής αλληλεγγύης προς τις ιρανές γυναίκες. Κόψτε τους δεσμούς σας με τους δολοφόνους μας.

Πιστέψτε με, το να κόβετε τα μαλλιά σας για αλληλεγγύη στο Instagram δεν τρομάζει τους δικτάτορες. Δεν σώζει ζωές. Απλώς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Σταματήστε να νομιμοποιείτε το τρομοκρατικό καθεστώς μας.

Το όνομά της ήταν Μελίκα Νταστιάμπ.

Ήταν 21 ετών, μουσικός, φοιτήτρια οικονομικών και σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ η αδελφή της στεκόταν δίπλα της. Αυτό δεν είναι hashtag. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

A woman cuts her hair at her sister’s funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

Let me be clear with Western female politicians, especially those in leadership positions in Europe: Do not cut your hair in symbolic solidarity with Iranian women. Cut your… pic.twitter.com/vY3wtNrABq — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 26, 2026

Όταν η βουλεύτρια Αμπίρ Αλ-Σαχάν έκοψε τα μαλλιά της στο Ευρωκοινοβούλιο για τις γυναίκες στο Ιράν

Η ανάρτηση της Μαζί Αλιντζάντ θα μπορούσε να αναφέρεται στη Σουηδή βουλεύτρια, ιρανικής καταγωγής Αμπίρ Αλ-Σαχάν, η οποία έκοψε τα μαλλιά της στη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωκοινοβούλιο ως ένδειξη συμπαράστασης στις γυναίκες του Ιράν, αλλά και για διαμαρτυρίες που είχαν ξεσπάσει το 2022 στη χώρα. Τότε, η Μαχσά Αμινί είχε δολοφονηθεί από την αστυνομία, κατά την κράτησή της.

Στη συνέχεια πήρε ένα ψαλίδι και φώναξε: «Jin, Jiyan, Azadi» («Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στην κουρδική γλώσσα) και έκοψε την αλογοουρά της.