Από την εφηβεία στην απότομη ενηλικίωση - Μια μαρτυρία για την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος

«Δικαιοδοσία στα σώματα των γυναικών πρέπει να έχουν οι ίδιες και κανένας άλλος».

Μπορεί στη χώρα μας οι αμβλώσεις να είναι νόμιμα κατοχυρωμένες από το 1986, όμως η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος εν έτει 2026, συχνά έρχεται στο προσκήνιο και αμφισβητείται. Μπορεί να θεωρούμε αυτονόητο ότι οι γυναίκες μπορούν πια να ορίζουν τα σώματα και τις ζωές τους, όμως η επικαιρότητα έρχεται να μας θυμίσει πόσο εύθραυστα μπορεί να είναι αυτά τα κεκτημένα.

Όταν επικεφαλής κομμάτων έρχονται και προτείνουν δημόσιες διαβουλεύσεις για τις αμβλώσεις, δεν πρόκειται απλά για μια οπισθοδρόμηση, αλλά για μια επικίνδυνη στροφή ενάντια σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. «Δικαιοδοσία στα σώματα των γυναικών πρέπει να έχουν οι ίδιες και κανένας άλλος», λέει η 39χρονη Αργυρώ. Είναι μια από εκείνες τις γυναίκες που προχώρησε σε άμβλωση σε μικρή ηλικία, αφού έμεινε έγκυος χωρίς να το θέλει. Η ίδια μιλά στο reader για όλα όσα βίωσε όταν πήρε αυτή την απόφαση.

