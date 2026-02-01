«Βαρύ» το κόστος της στέγασης: 1 στα 3 νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερο από 40% του εισοδήματός τους για στέγαση

«Mαύρη πρωτιά» για τα ελληνικά νοικοκυρά

Το Στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί μεγάλο «πονοκέφαλο» για τα Ελληνικά νοικοκυριά που υποχρεώνονται να δαπανούν σχεδόν το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος στο κόστος στέγασης, όπως για παράδειγμα σε ενοίκια, πληρωμές στεγαστικών δανείων, φόρους, έξοδα κάλυψης ενεργειακών αναγκών στέγασης κ.α., ευρισκόμενα, δυστυχώς, στην «κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας», με το μέσο αντίστοιχο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιστοιχεί σε λίγο μόλις άνω του 19%, και ειδικότερα στο 19,2%.

Οι τιμές «έπιασαν» σε αρκετές περιπτώσεις (αν και όχι παντού) τα επίπεδα προ κρίσης και της τότε κορυφής της κτηματαγοράς (του 2007), με τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε άνοδο ακόμα και κοντά στο 80% με 95% σε περιοχές της χώρας και ξέφρενο ράλι π.χ. στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη και αλλού.