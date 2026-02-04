Οι απαράβατοι κανόνες για την επιβίωση στο βουνό, σύμφωνα με έναν συνοδό

«Η γνώση της διαδρομής, οι μετεωρολογικές προβλέψεις και ο σωστός εξοπλισμός είναι βασικά σημεία για όσους ετοιμάζονται για κάποια ανάβαση»

Μετά το πρόσφατο περιστατικό στον Ταΰγετο όπου οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή και το συμβάν στα Βαρδούσια πριν από λίγες ημέρες, όπου τέσσερις ορειβάτες ανασύρθηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, η συζήτηση για την ασφάλεια στο βουνό ανοίγει ξανά. Οι συνθήκες στο βουνό, συχνά είναι απρόβλεπτες. Πολλοί ορειβάτες, ακόμα και αν έχουν εμπειρία και μετρούν χρόνια αναβάσεων στις κορυφές, μπορεί να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.

