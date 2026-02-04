Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αλλάζει τον τρόπο που προστατεύουμε την υγεία μας»

Η συνέντευξη της Ειρήνης Αγαπηδάκη στον ΑΝΤ1 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Έμφαση στην πρόληψη ως βασικό πυλώνα δημόσιας υγείας έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Αναφερόμενη στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ανέδειξε τα αποτελέσματά του και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

«Μέσω του πρώτου οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, περισσότεροι από 180.000 πολίτες εντόπισαν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας, καθώς και καρδιαγγειακά νοσήματα», τόνισε η κ. Αγαπηδάκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τονίζοντας ότι ο δωρεάν εμβολιασμός κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια, σε συνδυασμό με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, μπορεί να εξαλείψει αυτό τον τύπο καρκίνου στα επόμενα δέκα χρόνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται κατά 98% στον HPV, αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία του εμβολιασμού στην προστασία των κοριτσιών από το να εμφανίσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στην ενήλικη ζωή. Όπως σημείωσε, η πολιτική υγείας οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

