Μελ Γκίμπσον: Ανάμεσα σε εκείνους που «προφήτεψαν» το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν

Ο Μελ Γκίμπσον φαίνεται πως δεν έκανε ποτέ παρέα με τον Τζέφρι Επστάιν - αρκεί αυτό για να είσαι καλός άνθρωπος;

To «Φονικό Όπλο» και ο «Braveheart» είναι οι δυό σημαντικότερες προσφορές του Μελ Γκίμπσον στον κινηματογράφο, ως ηθοποιός. Είναι δύο ταινίες που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν απενοχοποιημένο χαβαλέ, να κρατήσουν μια παρέα, ένα ζευγάρι, δύο φίλος στον καναπέ τους για να δουν μια διασκεδαστική ιστορία. Το μεν «Φονικό Όπλο» είναι μια ιστορία για την ανδρική φιλία, που περικλείει όλα τα γνωστά κλισέ για το τι σημαίνει να είσαι άνδτρας και να κρατάς πιστόλι στην αμερικανική κοινωνία των 80s-90s, ενώ το δε "Braveheart" είναι ένα ιστορικό έπος, από αυτά που «βασίζονται» σε ιστορικά γεγονότα, αλλά στην πράξη, ο εκάστοτε σκηνοθέτης τα «ξεκάνει» από κάθε αληθοφάνεια, προς τέρψην του κοινού.

Ο 70χρονος σήμερα, Μελ Γκίμπσον, έχει πετύχει κάτι που ποτέ δεν φανταζόταν: να βρεθεί στην αιχμή του δόρατος ενός κινήματος στα social media που ξετρυπώνει εκείνους που «προφήτεψαν» τον Τζέφρι Επστάιν και - κατά τα φαινόμενα - δεν έγιναν ποτέ φίλοι του.

Κάπως έτσι, ο Γκίμπσον άθελα του έθεσε ένα νέο όριο για το τι ορίζεται ως «καλός και αγαθός σελέμπριτι, ακίνδυνος άνθρωπος του Χόλιγουντ». O ηθοποιός και σκηνοθέτης που είναι γνωστός στο Χόλιγουντ για τις αντισημιτικές του απόψεις, για την ομοφοβία και όχι μόνο, σήμερα θεωρείται ότι ανήκει στην «πλευρά του καλού» απλά επειδή δεν είναι φίλος του παιδόφιλου βιαστή Τζέφρι Επστάιν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr