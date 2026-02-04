Η Μελίντα Γκέιτς απαντά για τα αρχεία Έπσταϊν και τις καταγγελίες κατά του πρώην συζύγου της, Μπιλ Γκέιτς

«Όποια ερωτήματα παραμένουν για το οτιδήποτε - δεν μπορώ καν να τα γνωρίζω όλα, αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και τον πρώην σύζυγό μου»

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μίλησε για πρώτη φορά από τότε που ήρθαν στο φως νέες καταγγελίες για τον πρώην σύζυγό της, Μπιλ Γκέιτς, μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων από την έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Η ίδια, σε συνέντευξή της, δήλωσε ότι ο πρώην σύζυγός της, συνιδρυτής της Microsoft κατονομάζεται σε νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ανακάλυψε «επώδυνες στιγμές στον γάμο της».

Μιλώντας στο podcast «Wild Card» του NPR, η φιλάνθρωπος, η οποία χώρισε με τον Γκέιτς το 2021, μίλησε για την αντίδρασή της σε όλα έχει μάθει, λέγοντας ότι είναι «χαρούμενη που βρίσκεται μακριά από όλη αυτή τη λάσπη». Στη συνέχεια, τόνισε ότι αισθάνεται απίστευτη θλίψη για τους ισχυρισμούς σχετικά με τα ονόματα που βρίσκονται στα αρχεία, όπως και του πρώην συζύγου της. Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνεται ένας ισχυρισμός του Έπσταϊν ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό «εντελώς παράλογο».

«Όποια ερωτήματα παραμένουν για το οτιδήποτε - δεν μπορώ καν να τα γνωρίζω όλα, αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα, όχι εγώ», σημείωσε στη συνέντευξή της η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς. «Για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που έρχονται στο φως αυτές οι λεπτομέρειες, επειδή μου ξυπνούν αναμνήσεις από κάποιες πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές του γάμου μου», τόνισε.

Η μακρά σχέση μεταξύ του Μπιλ Γκέιτς και του Έπσταϊν είναι καλά τεκμηριωμένη, αλλά νέα ερωτήματα προέκυψαν σχετικά με τις σχέσεις τους όταν περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή. Δεν είναι σαφές ποιος έγραψε τα μηνύματα που μοιάζουν με προσχέδια από το 2013 και τα οποία είναι αποθηκευμένα στο προσωπικό email του Έπσταϊν. Ωστόσο, φαίνεται να καταγράφουν συναισθήματα προδοσίας που απευθύνονται στον συνιδρυτή της Microsoft.

Τα προσχέδια αναφέρουν συζυγική διαφωνία μεταξύ του Μπιλ Γκέιτς και της τότε συζύγου του Μελίντα. Υπάρχει συζήτηση για επιχειρηματικές συμφωνίες, την ιδέα ότι ο Γκέιτς ανησυχεί για ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και αποτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.