Πάνω από 3 εκατ. σελίδες από τα «αρχεία Επστάιν» δημοσιοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – Στην επιφάνεια νέοι δεσμοί με ισχυρούς παράγοντες

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιεύει πάνω από 3 εκατoμμύρια σελίδες για τον Τζέφρι Επστάιν, με νέες αποκαλύψεις για ισχυρούς συμμάχους και αντιδράσεις για τις διαγραφές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη δημοσίευση περισσότερων από 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τις πολυετείς έρευνες για τον διαβόητο χρηματοδότη και καταδικασμένο δράστη Τζέφρι Επστάιν, σε συμμόρφωση με τον νόμο Epstein Files Transparency Act που ψηφίστηκε με διακομματική στήριξη το 2025. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το πακέτο περιλαμβάνει περίπου 3,5 εκατομμύρια «ουσιωδώς ανταποκρινόμενες» σελίδες, πάνω από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, αφού προηγουμένως εξετάστηκαν περισσότερα από 6 εκατομμύρια έγγραφα από εκατοντάδες νομικούς και αναλυτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη παραγάγει συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια σελίδες στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Ο Μπλανς υποστήριξε ότι η νέα μαζική δημοσιοποίηση επιτρέπει στο υπουργείο να δηλώσει ότι εκπλήρωσε πλήρως τις νομικές του υποχρεώσεις, έστω και με καθυστέρηση σε σχέση με την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που όριζε ο νόμος. Τα έγγραφα, όπως ανέφερε, περιλαμβάνουν emails του υπουργείου και του FBI, περιλήψεις συνεντεύξεων (φόρμες FBI 302), φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, κατασχέσεις από συσκευές του Έπσταϊν, καθώς και αρχεία από τις υποθέσεις στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, τη δίωξη της Γκιλεν Μάξγουελ, τις έρευνες για τον θάνατό του και πολλαπλές έρευνες του FBI.

Παρά τις διαβεβαιώσεις περί διαφάνειας, η δημοσιοποίηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς περίπου 200.000 σελίδες έχουν υποστεί εκτεταμένες διαγραφές ή έχουν παρακρατηθεί, επικαλούμενες νομικά προνόμια, όπως το προνόμιο δικηγόρου–πελάτη και προστατευτικές διαταγές, αλλά και τον κίνδυνο να τεθούν σε κίνδυνο ενεργές ομοσπονδιακές έρευνες. Ο Μπλανς εξήγησε ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν ιατρικά και ιδιαίτερα προσωπικά δεδομένα, λεπτομερείς περιγραφές παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και αρχεία που σχετίζονται με θανάτους ή σοβαρή βία. Παράλληλα, ανέφερε πως πάνω από 1.200 ονόματα θυμάτων ή συγγενών έχουν καλυφθεί, ενώ τα μέλη του Κογκρέσου θα μπορούν να βλέπουν μη διαγεγραμμένες εκδοχές με συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Ωστόσο, δημόσια δήλωση ομάδας επιζώντων του Έπσταϊν καταγγέλλει ότι η νέα παρτίδα «παρουσιάζεται ως μέτρο διαφάνειας, αλλά στην πραγματικότητα εκθέτει τα θύματα», σημειώνοντας ότι τα ονόματά τους εμφανίζονται ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ονόματα ισχυρών κατηγορουμένων καλύπτονται. «Για άλλη μια φορά, τα στοιχεία ταυτότητας των θυμάτων εκτίθενται, ενώ οι άνδρες που μας κακοποίησαν παραμένουν κρυμμένοι και προστατευμένοι», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τα νέα έγγραφα ρίχνουν επιπλέον φως σε διπλωματικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές σχέσεις του Έπσταϊν με επιφανείς προσωπικότητες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ανταλλαγή email με τον Έλον Μασκ το 2012, όπου ο δισεκατομμυριούχος εμφανίζεται να απαντά για προγραμματισμένη πτήση προς το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν με σχόλια για το «πιο τρελό πάρτι στο νησί μας», ενώ άλλες πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Μασκ έχει δημόσια δηλώσει πως τελικά αρνήθηκε επανειλημμένα προσκλήσεις να επισκεφθεί το νησί. Άλλα email δείχνουν οικονομικές συναλλαγές του Έπσταϊν με τον Ρεϊνάλντο Άβιλα ντα Σίλβα, σύζυγο του πρώην Βρετανού υπουργού και επιτρόπου της ΕΕ Πίτερ Μάντελσον, περιλαμβάνοντας πληρωμές διδάκτρων και μηνιαίες μεταφορές με οδηγίες του ίδιου του Μάντελσον ώστε να δοθεί η μορφή «δανείου» για φορολογικούς λόγους.

Η αλληλογραφία φέρεται επίσης να καταγράφει την παρουσία του Άντριου Μάουντμπατεν–Γουίνδσορ, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, σε ιδιωτικό δείπνο στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010, με λίστα καλεσμένων που περιλαμβάνει τον Γούντι Άλεν και τον δημοσιογράφο Τζορτζ Στεφανόπουλο – σε επίσκεψη που ο ίδιος ο Άντριου είχε περιγράψει δημοσίως ως προσπάθεια να «κόψει τις σχέσεις» του με τον Έπσταϊν. Νέα στοιχεία αναδεικνύουν επίσης επαφές και προγραμματισμένες συναντήσεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες και στελέχη των ΜΜΕ, ενισχύοντας την εικόνα ενός εκτεταμένου δικτύου επιρροής.

Σε πολιτικό επίπεδο, τα αρχεία έχουν εξελιχθεί σε «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα» για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αναλυτές να σημειώνουν τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη γενική αποδοχή του από τους Ρεπουμπλικάνους και στην αποδοχή του χειρισμού του συγκεκριμένου ζητήματος. Ο Τραμπ, αν και είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2024 πλήρη δημοσιοποίηση, αρχικά υποβάθμισε τη σημασία των αρχείων και επιτέθηκε σε Ρεπουμπλικάνους που πίεζαν για διαφάνεια, πριν τελικά υπογράψει τον Epstein Files Transparency Act τον Νοέμβριο 2025, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη διαμάχη ως «φάρσα των Δημοκρατικών». Ο Μπλανς επέμεινε ότι το υπουργείο δεν προσπάθησε να προστατεύσει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλο, λέγοντας πως στους φακέλους δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πρόεδρος είχε διαπράξει εγκλήματα ή ακατάλληλες επαφές με θύματα του Έπσταϊν.

Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση από το Κογκρέσο: ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, βασικός συντάκτης του νόμου, επισημαίνει ότι το υπουργείο ταυτοποίησε πάνω από 6 εκατομμύρια σελίδες, αλλά δίνει στη δημοσιότητα μόνο περίπου 3,5 εκατομμύρια, γεγονός που «εγείρει ερωτήματα» για το τι παραμένει κρυφό. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα εξετάσει αν δημοσιοποιήθηκαν όσα ζητά: οι πλήρεις καταθέσεις θυμάτων που κατέγραψε το FBI, ένα προσχέδιο κατηγορητηρίου και υπόμνημα δίωξης από την έρευνα της Φλόριντα το 2007, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες emails και αρχεία από τους υπολογιστές του Έπσταϊν.

Το υπουργείο έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε τα θύματα να αναφέρουν προβλήματα με τις διαγραφές, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι κάποια «λάθη είναι αναπόφευκτα» σε μια τόσο μαζική διαδικασία, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια λογοδοσία και την προστασία των επιζώντων. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες αποκαλύψεις και τα κενά που αφήνουν οι διαγραφές δείχνουν πως η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη και να θέτει επί τάπητος το ερώτημα αν οι ισχυροί συνεργοί του θα λογοδοτήσουν ποτέ πλήρως