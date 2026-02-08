Ο Ντράκο Μαλφόι γίνεται η μασκότ για το σεληνιακό νέο έτος στην Κίνα

Σύμβολο της τύχης έχει γίνει ο "κακός" του Χάρι Πότερ για το Κινεζικό Σεληνιακό Νέο Έτος.

Καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στις 17 Φεβρουαρίου 2026 το Σεληνιακό Νέο Έτος (έτος του Αλόγου), μια απρόσμενη και ξεχωριστή «μασκότ» έχει κάνει την εμφάνισή της σε σπίτια, καταστήματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ο Ντράκο Μαλφόι, ο περιβόητος χαρακτήρας από τη σειρά «Χάρι Πότερ», όπως τον έπαιξε ο ηθοποιός Τομ Φέλτον στις κινηματογραφικές μεταφορές του έργου.

Αυτή η τάση προέκυψε από το γλωσσικό λογοπαίγνιο στην κινεζική μετάφραση του ονόματος «Malfoy». Στην κινεζική γλώσσα, το όνομα μεταγράφεται ως Mǎ -’ěr - Fú, όπου mǎ σημαίνει άλογο και fú ευτυχία/τύχη. Ο συνδυασμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα ευοίωνος ενόψει του έτους που τιμάται ως Έτος του Αλόγου, κάνοντας τον Μαλφόι να εμφανίζεται ως σύμβολο καλοτυχίας και ευημερίας.

Σε πολλούς δρόμους και νοικοκυριά της Κίνας, οι παραδοσιακές ερυθρές διακοσμήσεις έχουν εμπλουτιστεί με εικόνες του Μαλφόι: από πόστερ στις πόρτες έως αυτοκόλλητα σε ψυγεία, μαγνητάκια και άλλα διακοσμητικά είδη που πωλούνται σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Taobao. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εικόνες αυτές τοποθετούνται ανάποδα, σύμφωνα με το έθιμο που συμβολίζει την άφιξη της τύχης στο σπίτι — μια πρακτική που ενισχύει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι με το σύμβολο της τύχης.

Αν και ο Μαλφόι είναι παραδοσιακά ένας από τους μεγαλύτερους «αντιπάλους» του Χάρι Πότερ στη σειρά, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα με χιούμορ και δημιουργικότητα. Σε πλατφόρμες όπως το Weibo και το Rednote έχουν κυκλοφορήσει ευφάνταστα memes, εικόνες και hashtag που συνδέουν τον χαρακτήρα με ευχές για καλή τύχη, ενώ πολλοί σχολιάζουν πόσο παράδοξο αλλά και διασκεδαστικό είναι ένα «κακό στοιχείο» να προβάλλεται ως σύμβολο τύχης.

Η ίδια η τάση έχει τραβήξει την προσοχή του Τομ Φέλτον, ο οποίος μέσα από ιστορίες στο Instagram έκανε repost εικόνες με την αναπαράσταση του χαρακτήρα του ως μέρος της εορταστικής διακόσμησης στη Κίνα, σχολιάζοντας με χιούμορ το γεγονός ότι η φιγούρα του έχει μετατραπεί σε «σύμβολο του Σεληνιακού Νέου Έτους».

Ο φαινομενικά μη σχετικός ρόλος του Μαλφόι στις παραδοσιακές κινεζικές εορταστικές πρακτικές υπογραμμίζει πόσο δυναμική και ευέλικτη μπορεί να γίνει η σύγχρονη ποπ κουλτούρα όταν συνδυάζεται με τοπικές παραδόσεις και γλωσσικά παιχνίδια. Αυτή η αναπάντεχη σύζευξη ανάμεσα στο κινηματογραφικό σύμπαν του Χάρι Πότερ και στο Σεληνιακό Νέο Έτος αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτιστικού «πειραματισμού» που έχει τραβήξει την προσοχή χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η δημοτικότητα του franchise παραμένει υψηλή στην Κίνα, όπου τα βιβλία και οι ταινίες συνεχίζουν να έχουν θερμό κοινό — με επανακυκλοφορίες των ταινιών τα τελευταία χρόνια και με επερχόμενα σχέδια όπως το νέο Making of Harry Potter Studio Tour στη Σαγκάη, που αναμένεται να ανοίξει το 2027.