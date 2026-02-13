Κιμ Γιονγκ Ουν: Γιατί θεωρείται μυστήριο που η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε, ορίστηκε διάδοχός του;

Για κάποιους δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη η ανακοίνωση για την Κιμ Τζου Ε, βέβαια

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε την επιλογή της κόρης του, Κιμ Τζου Ε, ως διάδοχό του, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Αυτό βέβαια δεν προκάλεσε και ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η 13χρονη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έχει εμφανιστεί στο πλευρό του πατέρα της, αρκετές φορές, σε υψηλού προφίλ εκδηλώσεις, όπως την επίσκεψη στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως γράφει το BBC, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε πως κατέληξε στην εκτίμηση περί διαδοχής λαμβάνοντας υπόψη «ένα σύνολο παραγόντων», με βασικό στοιχείο την ολοένα και πιο προβεβλημένη συμμετοχή της Κιμ Τζου Ε σε επίσημες κρατικές εκδηλώσεις. Μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει και στο κομματικό συνέδριο της Βόρειας Κορέας, το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός της χώρας, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και στο οποίο η Πιονγιάνγκ αναμένεται να παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, στρατιωτικού σχεδιασμού και πυρηνικών φιλοδοξιών.

Τι έχει γίνει γνωστό για την Κιμ Τζου Ε

Η Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του Ρι Σολ Γιου, που έχει βγει μπροστά στις κάμερες, αλλά η NIS πιστεύει πως υπάρχει και ένας μεγαλύτερος γιος, ο οποίος δεν έχει ποτέ παρουσιαστεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το BBC, οι ειδήσεις για την ύπαρξη της Τζου Ε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μέσω μιας απρόσμενης πηγής: του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε στην αγκαλιά του τη μικρή Τζου Ε» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη χώρα.

Η Τζου Ε έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022, όπου ουσιαστικά επιθεωρούσε τον πιο πρόσφατο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Έκτοτε έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετριάζοντας κάπως την εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν ως αμείλικτου δικτάτορα. Συχνά τη βλέπουμε με μακριά μαλλιά - κάτι που απαγορεύεται για τις συνομήλικές της - και να φορά επώνυμα ρούχα, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της. Τους τελευταίους μήνες, εμφανίστηκε να στέκεται ψηλότερα από τον πατέρα της, περπατώντας δίπλα του αντί να τον ακολουθεί.

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα θεωρείται ότι έχουν μεγάλο συμβολικό βάρος, είναι σπάνιο για άτομα εκτός από τον Κιμ Γιονγκ Ουν να τοποθετούνται εξίσου εμφανώς στο κάδρο.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενο από την κόρη του Τζου Ε, να επιβλέπει δοκιμαστική εκτόξευση συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών μεγάλου διαμετρήματος σε άγνωστη τοποθεσία στη Βόρεια Κορέα, στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Παρόλο που η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει πλέον ότι η Τζου Ε έχει οριστεί διάδοχος, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα. Είναι αινιγματικό, αρχικά, το γιατί η Τζου Ε, ως κόρη, επιλέχθηκε ως διάδοχος αντί για έναν μεγαλύτερο γιο, σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία όπως η Βόρεια Κορέα.

Πολλοί αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει το ενδεχόμενο μιας γυναίκας ηγέτιδας στη Βόρεια Κορέα, χαρακτηριζόντάς το ως απίθανο σενάριο, επικαλούμενοι τους βαθιά ριζωμένους παραδοσιακούς ρόλους φύλου της χώρας.

Παραμένει επίσης μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμη νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη τώρα ως διάδοχό του ένα παιδί 13 ετών. Δεν είναι σαφές ποιες αλλαγές ενδέχεται να επιφέρει στη Βόρεια Κορέα η διαδοχή της Τζου Ε. Πολλοί Βορειοκορεάτες ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας νεαρός άνδρας με δυτική εκπαίδευση, θα άνοιγε τη χώρα τους προς τον έξω κόσμο όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του. Ωστόσο, αυτή η ελπίδα δεν εκπληρώθηκε.