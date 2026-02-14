Lovebombing, Situationship και Princess Treatment: Το λεξικό της Gen Z για τον έρωτα

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ίσως μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για τον έρωτα, με τους όρους που χρησιμοποιεί η Gen Z για να τον περιγράψει

Η ημέρα που διχάζει περισσότερο από κάθε άλλη έφτασε και φέτος. Σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, τα ζευγάρια ανυπομονούν τα ανταλλάξουν cheesy δώρα σε σχήμα καρδιάς, σε κάποιο overated εστιατόριο του κέντρου με ειδικά διαμορφωμένο μενού για την περίσταση, ενώ υπάρχουν και αυτοί που σιχαίνονται με πάθος, αυτή που ονομάζουν ως «πιο καπιταλιστική γιορτή του χρόνου».

Ωστόσο, όποια και να είναι η άποψη σου για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η σημερινή ημέρα είναι ίσως μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για τον έρωτα, με τους όρους που χρησιμοποιεί η Gen Z για να περιγράψει -ας την πούμε ευγενικά- την πολυπλοκότητα που τον διέπει σήμερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr