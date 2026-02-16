Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές

Ενώ η δόξα του ολυμπιακού βάθρου για πολλούς αθλητές συνεπάγεται με οικονομική αφαίμαξη, υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα σούπερσταρ που εύκολα αντέχουν το τίμημα

Δυστυχώς, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 που ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου και φιλοξενούν 2.900 αθλητές από 90 χώρες σε 116 αγώνες, δεν είναι ικανοί να... πληρώσουν τους λογαριασμούς που «τρέχουν» ακόμη και για όσους κατακτήσουν μετάλλια. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά έξοδα για το ταξίδι και τις προπονήσεις, η δόξα του ολυμπιακού βάθρου στην πραγματικότητα συνεπάγεται με οικονομική αιμορραγία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr