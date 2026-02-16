Πέθανε η ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής και διεθνούς ιστοριογραφίας, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, πέθανε σε ηλικία 99 ετών

Έφυγε από τη ζωή η διακεκριμένη ιστορικός Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.

Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο του 1950, ενώ ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου, εργάστηκε ως γνώστρια της γαλλικής γλώσσας στον κύκλο της βασίλισσας Φρειδερίκης. Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

Στη συνέχεια, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Δύο χρόνια μετά μετά την άφιξή της, διορίσθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, ενώ το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη. Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας.

Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, έγινε Αντιπρύτανις (1970-1973) και το 1976, Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I). Είναι η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ζακ Αρβελέρ, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας. Μαζί απέκτησαν την Μαρί-Ελέν.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ θεωρούνταν μία από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές προσωπικότητες, ιδιαίτερα στη βυζαντινολογία, με πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών διαλέξεων και ομιλιών εντός και εκτός Ελλάδας. Ήταν επίτιμη Διδάκτωρ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Παρισίων, του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, καθώς και των Πανεπιστημίων του Λονδίνου, του Βελιγραδίου, των Αθηνών, της Λίμα, του Νιου Μπράνσγουικ (Καναδάς), της Χάιφα, της Νέας Υόρκης, της Θεσσαλονίκης, του Φραίμπουργκ (Ελβετία).

Η Αρβελέρ τιμήθηκε με πλήθος διακρίσεων από ακαδημίες και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Η παρακαταθήκη της παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο της και τη βαθιά επιρροή που άσκησε στις βυζαντινές σπουδές και στις νεότερες γενιές ιστορικών.