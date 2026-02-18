Η Shein ελέγχεται από την ΕΕ για πώληση ακατάλληλων προϊόντων και ρούχων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας

Η απάντηση της Shein

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της κινεζικής πλατφόρμας Shein, για πολλαπλές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για πώληση ακατάλληλων προϊόντων, όπως κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά και παράνομων όπλων, καθώς και προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, όπως ρούχα, καλλυντικά και ηλεκτρονικά είδη.

Όπως γράφει ο Guardian, η έρευνα θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Εκτός από τα άνωθεν, που όπως δήλωσε Ευρωπαίος Αξιωματούχος υπάρχουν ενδείξεις πως το σύστημα της εταιρείας «δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει την πώληση παράνομων προϊόντων», θα εξεταστεί και ο εθιστικός σχεδιασμός της πλατφόρμας.

Το αν ουσιαστικά ενθαρρύνει υπερβολική χρήση ή αγορές μέσω μηχανισμών όπως πόντοι επιβράβευσης, παιχνίδια μέσα στην εφαρμογή και ανταμοιβές. Κατά την ΕΕ, τέτοιες πρακτικές μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των χρηστών. Αυτή, μάλιστα, είναι η δεύτερη αντίστοιχη έρευνα της ΕΕ για «εθιστικό σχεδιασμό» σε πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, μετά από αυτή που ξεκίνησε στα τέλη του 2024 κατά της Temu.

Επιπλέον, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα συστήματα που προτείνουν προϊόντα στους χρήστες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), οι πλατφόρμες πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον μία επιλογή προτάσεων που δεν βασίζεται στη δημιουργία προφίλ του χρήστη. Η προκαταρκτική αξιολόγηση έδειξε ότι η Shein εξηγεί «με πολύ γενικό τρόπο» πώς λειτουργεί το σύστημά της.

Η απάντηση της Shein

Η εταιρεία δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις της βάσει του DSA και ότι συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ιρλανδική ρυθμιστική αρχή Coimisiún na Meán, η οποία θα ηγηθεί της έρευνας. Υποστηρίζει επίσης ότι έχει επενδύσει σε ελέγχους κινδύνου, μέτρα προστασίας για ανήλικους και βελτιώσεις στον σχεδιασμό της πλατφόρμας ώστε να διασφαλίζεται ένα «ασφαλές και αξιόπιστο» περιβάλλον για τους χρήστες.

Από την άλλη, το πρόσφατο περιστατικό στη Γαλλία έρχεται σε σύγκρουση με την απάντηση της Shein. Η γαλλική κυβέρνηση είχε εξετάσει το ενδεχόμενο τρίμηνης αναστολής λειτουργίας της εταιρείας, όταν εντοπίστηκαν παράνομα προϊόντα στον ιστότοπο.

Σε ακρόαση στο Παρίσι τον Δεκέμβριο, δικηγόρος του γαλλικού κράτους ζήτησε από την εταιρεία να εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους, όπως επαλήθευση ηλικίας και φίλτρα, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπήρξε «σοβαρή βλάβη στη δημόσια τάξη», αλλά έκρινε ότι οι επίμαχες πωλήσεις ήταν σποραδικές και σημείωσε ότι τα προϊόντα είχαν αποσυρθεί. Παρ’ όλα αυτά, απαγόρευσε στη Shein να ξαναπουλήσει παρόμοια σεξουαλικά προϊόντα χωρίς αποτελεσματική επαλήθευση ηλικίας.

Πέρυσι, ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ είχε δηλώσει «σοκαρισμένος» από την επικινδυνότητα ορισμένων προϊόντων που εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα, όπως πιπίλες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό, ρούχα με απαγορευμένες χημικές ουσίες και παιδικά ρούχα με κορδόνια που δημιουργούν κίνδυνο ατυχήματος.