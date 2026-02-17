«Επικοινωνούν μόνο άνδρες και είναι πάντα επαληθευμένοι λογαριασμοί με πολλούς ακόλουθους. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι αυτοί είναι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι οι ακόλουθοι έχουν αγοραστεί»

Στη Γαλλία, «managers» του OnlyFans στρατολογούν γυναίκες και παιδιά μέσα από τα social media. Παρουσιάζονται ως «διευθυντές» ή «εκπρόσωποι» σε πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου για ενηλίκους, προσεγγίζουν γυναίκες, μερικές φορές και ανήλικα κορίτσια, και τις ενθαρρύνουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε αυτές τις πλατφόρμες για να βγάλουν γρήγορα κέρδη.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχει παρατηρηθεί ότι η δραστηριότητα πλατφορμών όπως το OnlyFans και το Mym, έχει εκτοξευθεί. Και με την άνοδο των δημιουργών περιεχομένου για ενηλίκους, έχει έρθει και η άνοδος των «διαχειριστών» ή των «managers», που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί για να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν περισσότερες πωλήσεις. Και να τι συμβαίνει τώρα: Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γαλλικού δικτύου BFM TV, οι συγκεκριμένοι «managers» επιδιώκουν να «στρατολογήσουν» δημιουργούς του OnlyFans. Δεδομένου ότι οι γυναίκες που βρίσκονται ήδη σε αυτές τις πλατφόρμες δεν είναι απεριόριστες, απευθύνονται επίσης σε όσες δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένες σε αυτές για να τις ενθαρρύνουν να γίνουν μέλη. Η μέθοδος είναι απλή: Τις στέλνουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γεια σας, έχετε δύο λεπτά διαθέσιμα;» Έτσι προσέγγισε ένας άντρας την 27χρονη Μοργκάν* μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram στα τέλη Ιανουαρίου. «Έχω μια επιχείρηση που τα πάει πολύ καλά, ονομάζεται OFM (OnlyFans Management), όπως μπορείτε να δείτε στα highlights μου», της είπε. Οι αναρτήσεις του, περιλάμβαναν φωτογραφίες από το Ντουμπάι, γιοτ και, το πιο σημαντικό, στιγμιότυπα οθόνης που έδειχναν τα φερόμενα οικονομικά του αποτελέσματα: «10.000 δολάρια σε μία εβδομάδα», «1.870 δολάρια σε μία ημέρα». «Ψάχνω για ένα Γαλλικό μοντέλο (...) και έχεις ένα εξαιρετικό προφίλ», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Instagram, είναι ακόμα φοιτητής.

Όπως διαβάζουμε στο BFM TV, σε «εκπαιδευτικά» βίντεο, ένας από αυτούς τους «managers» συνιστά, για παράδειγμα, την αποστολή έως και 100 μηνυμάτων την ημέρα ανά λογαριασμό, χρησιμοποιώντας τέσσερις έως έξι διαφορετικούς λογαριασμούς, για να αποφευχθεί ο περιορισμός από πλατφόρμες που ενδέχεται να υποψιάζονται δραστηριότητα bot. Αυτό σημαίνει επικοινωνία με έως και 600 γυναίκες την ημέρα. Η Μοργκάν είπε σε συνέντευξή της ότι τα μηνύματα που στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι συχνά ακολουθούν το ίδιο μοτίβο.

«Επικοινωνούν μόνο άνδρες και είναι πάντα επαληθευμένοι λογαριασμοί με πολλούς ακόλουθους. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι αυτοί είναι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι οι ακόλουθοι έχουν αγοραστεί. Αυτό γίνεται για να τους δοθεί νομιμότητα».

Στη συνέχεια έρχεται το κύριο επιχείρημα των διαχειριστών: Το άμεσο κέρδος με την έναρξη εργασίας τους στο OnlyFans ή στο Mym. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το μέσο εισόδημα που δημιουργείται στο OnlyFans από τους δημιουργούς «είναι λιγότερο από 300 ευρώ τον μήνα, ακόμα και αν το κορυφαίο 1% μπορεί να δημιουργήσει κέρδη που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ το μήνα», σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο.

«Τις περισσότερες φορές, ισχυρίζονται ότι διαχειρίζονται μοντέλα που κερδίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάποιοι μάλιστα στέλνουν στιγμιότυπα οθόνης, πραγματικά ή ψεύτικα, για να δείξουν ότι έχουν μοντέλα που κερδίζουν 50.000 το μήνα», προσθέτει η Μοργκάν. Άλλοι, γράφουν στους λογαριασμούς τους στο Instagram ότι «βοηθούν τα κορίτσια να πληρώσουν το ενοίκιο των γονιών τους» ή ακόμα και «τους αγοράζουν ένα σπίτι».

«Δεν τους πειράζει να επικοινωνούν με ανηλίκους»

Στο ίδιο ρεπορτάζ, διαβάζουμε ότι η 21χρονη Νεσάγια* λαμβάνει αυτά τα μηνύματα από τότε που ήταν 17 ετών. «Δεν τους πειράζει να επικοινωνούν με ανηλίκους», λέει. «Όταν ήμουν ανήλικη, η ηλικία μου εμφανιζόταν στο προφίλ μου και εξακολουθούσα να λαμβάνω αυτά τα μηνύματα. Τα έβαζα για να μην αλληλεπιδρώ με άτομα που ήθελαν να φλερτάρουν μαζί μου όσο ήμουν ανήλικη», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συνομιλίας με τον Αλέξις, τον άνθρωπο που προσπαθούσε να την στρατολογήσει, η Μοργκάν του είπε ότι ήταν 17 ετών για να δει την αντίδρασή του - δεν την είχε ρωτήσει ποτέ την ηλικία της κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, την οποία μπόρεσε να συμβουλευτεί το BFM.

*Τα ονόματα έχουν αλλάξει