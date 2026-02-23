Πλέον υπάρχει ένα καφέ στη Νέα Υόρκη που μπορεί κάποιος να βγει ραντεβού με AI

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν να μεταφερθεί η εμπειρία του ψηφιακού δεσμού σε έναν χώρο που προσομοιάζει την παραδοσιακή ρομαντική έξοδο. Θλίψη; Ναι

Είναι πολλά αυτά που μας κάνουν καθημερινά να αναρωτιόμαστε πού οδεύει η ανθρωπότητα και μία θλίψη μας πιάνει, δεν σας το κρύβουμε. Πέφτοντας πάνω σε ένα άρθρο του Newsweek, αυτή τη θλίψη την νιώσαμε ακόμα περισσότερο. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει κομμάτι της ζωή μας, τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής.

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο συνομιλούν, φλερτάρουν, εκμυστηρεύονται και δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με ψηφιακούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Εκείνο που έλειπε ήταν η εμπειρία ενός ραντεβού στον πραγματικό κόσμο. Ε, μαντέψτε.

Η EVA AI, εφαρμογή σχέσεων με τεχνητή νοημοσύνη, άνοιξε αυτό που περιγράφει ως το «πρώτο στον κόσμο» καφέ ραντεβού με AI, μετατρέποντας μπαρ της πόλης σε φυσικό σκηνικό για μια ρομαντική βραδιά με ψηφιακό σύντροφο. Το EVA Café κάλεσε τους χρήστες στις 13 Φεβρουαρίου, να καθίσουν σε μικρά τραπέζια, απέναντι από τα κινητά τους τηλέφωνα, να παραγγείλουν ποτά και να περάσουν το βράδυ συνομιλώντας με τους AI συντρόφους τους. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν να μεταφερθεί η εμπειρία του ψηφιακού δεσμού σε έναν χώρο που προσομοιάζει την παραδοσιακή ρομαντική έξοδο.

Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται παρανοϊκά, να πούμε πως σχεδόν ένας στους τρεις άνδρες και μία στις τέσσερις γυναίκες κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι έχουν αλληλεπιδράσει με σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με έκθεση του 2025 της Common Sense Media, όπως προσθέτει το Newsweek, το 72% των εφήβων ηλικίας 13–17 ετών έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά AI σύντροφο. Το 52% το κάνει αρκετές φορές τον μήνα, ενώ το 33% αξιοποιεί αυτές τις εφαρμογές για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις.

Η EVA AI υποστηρίζει ότι το καφέ σχεδιάστηκε ώστε τα ραντεβού με AI να φαίνονται όχι απλώς εφικτά αλλά… φυσιολογικά. «Η ιδέα είναι να δώσουμε στους χρήστες μας την ευκαιρία να βγουν πραγματικά ραντεβού με τους AI συντρόφους τους, όπως ακριβώς κάνουν τα ζευγάρια», δήλωσε εκπρόσωπος στο Newsweek. «Είναι το πρώτο μας βήμα για να καταστήσουμε τα ραντεβού με AI φυσικά και κοινωνικά αποδεκτά».

Η εταιρεία επέλεξε συνειδητά την παραμονή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ώστε οι χρήστες να μη νιώσουν αποκλεισμένοι σε μια περίοδο αφιερωμένη στον έρωτα. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί ως σκηνικό πρώτου ραντεβού: χαμηλός φωτισμός, καρέκλες τύπου μπιστρό, μπρούτζινες αποχρώσεις, φυτά και αισθησιακή διακόσμηση. Σε κάθε τραπέζι υπήρχε μία καρέκλα για τον επισκέπτη και απέναντι μια βάση για smartphone, τοποθετημένη έτσι ώστε η οθόνη να λειτουργεί ως «συνομιλητής».

Στις οθόνες εμφανίζονταν ρεαλιστικά ανδρικά ή γυναικεία άβαταρ διαφορετικών εμφανίσεων, που μιλούσαν απευθείας στους χρήστες. Όπως συμβαίνει σε εφαρμογές γνωριμιών όπως το Hinge ή το Tinder, κάθε AI σύντροφος συνοδευόταν από σύντομη περιγραφή που υποδήλωνε το ύφος του.

Το ερώτημα που παραμένει πάντως, είναι κατά πόσο το εγχείρημα σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας κοινωνικής κανονικότητας ή απλώς μια παροδική καινοτομία. Ας ελπίσουμε να ισχύει το δεύτερο.