Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης ψάχνουν Έλληνες και ξένοι, πόσα δίνουν για αγορά/ενοικίαση

Το 2025 οι Έλληνες υποψήφιοι αγοραστές αναζητούσαν κατοικία με μέση τιμή 226.000 ευρώ στην Αττική και 152.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στους ξένους, οι εκτός Ελλάδας επενδυτές εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης στην Αττική (244.000 ευρώ), αλλά χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη (130.000 ευρώ).

Στην Αττική οι ξένοι έχουν βάλει το ύψος των τιμών υψηλότερα σχέση με τους Έλληνες, ενώ για τη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το αντίθετο, ήτοι οι ξένοι εξακολουθούν να αναζητούν ακριβότερα ακίνητα από τους Έλληνες, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον σε περισσότερες περιοχές, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει σαφώς πιο περιορισμένη.

Στην ενοικίαση κατοικίας το 2025, οι Έλληνες αναζητούν κατά μέσο όρο να μισθώσουν με 690 ευρώ/μήνα στην Αττική και με 505 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι χρήστες εκτός Ελλάδας κινούνται υψηλότερα, στα 740 ευρώ/μήνα στην Αττική και 565 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη.

