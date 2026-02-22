Καθαρά Δευτέρα: 7 μέρη να πετάξεις χαρταετό στην Αθήνα

Αν αυτό το τριήμερο σε βρίσκει στην Αθήνα, τότε ξέρουμε πού θα πετάξεις τον χαρταετό σου την Καθαρά Δευτέρα.

Ένα από τα ερωτήματα που τριγυρίζει στο μυαλό των περισσοτέρων τις τελευταίες ημέρες είναι το «πού θα πετάξουμε τον χαρταετό στην Αθήνα την Καθαρά Δευτέρα;». Μπορεί αρκετοί να άδραξαν την ευκαιρία του τριημέρου και να ταξίδεψαν στην επαρχία, ωστόσο υπάρχουμε και εμείς, που θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα στην πρωτεύουσα. Αν, λοιπόν, διαβάζεις αυτές τις γραμμές από τον καναπέ του σπιτιού σου στην Αθήνα ή βρίσκεσαι σε κάποια μάζωξη με φίλους και ενδιαφέρεσαι για προτάσεις για το πώς να περάσεις την αυριανή ημέρα (23/2) στην πόλη, είσαι στο καταλληλότερο μέρος.

Η αλήθεια είναι, πως ακόμα κι αν δεν έχεις κλείσει κάποιο τραπέζι για φαγητό ή δεν σκοπεύεις να κάνεις κάποια κοντινή απόδραση, υπάρχουν τρόποι να περάσεις καλά με την παρέα σου, με τον πιο απλό και παραδοσιακό τρόπο: να επισκεφτείς κάποιο από τα πάρκα της Αθήνας. Κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, σχεδόν όλα τα πάρκα της Αθήνας γεμίζουν από κόσμο, που προσδοκά να πετάξει χαρταετό και να χαλαρώσει ανάμεσα στα δέντρα και τη φύση. Οι πιο έμπειροι διοργανώνουν πικ - νικ, ενώ υπάρχουν και παρέες που θυμούνται τα νιάτα τους, παίζοντας παραδοσιακά και πάντα αγαπημένα παιχνίδια - που δεν χάνουν την ποιότητά τους στο πέρασμα των χρόνων.

Εμείς εδώ στο JennyGr, συγκεντρώσαμε 7 μέρη στην πρωτεύουσα, στα οποία μπορείς να πετάξεις χαρταετό, τηρώντας τα έθιμα των Κούλουμων, και σου τα παρουσιάζουμε. Σίγουρα, κάποιο από αυτά θα βρίσκεται δίπλα σου και, ίσως, να μην είχες σκεφτεί να το επισκεφτείς μια τέτοια ημέρα.

Πού να πετάξεις χαρταετό στην Αθήνα την Καθαρά Δευτέρα

1.Άλσος Βεΐκου

Αν μένεις στα βόρεια, το Άλσος Βεΐκου είναι η πιο κλασική – και δοκιμασμένη – επιλογή. Με μεγάλη έκταση πρασίνου, ανοιχτά σημεία, ιδανικά για χαρταετό, και πανοραμική θέα προς την Αθήνα, συγκεντρώνει κάθε χρόνο οικογένειες και παρέες που θέλουν να γιορτάσουν τα Κούλουμα στη φύση. Οι πιο οργανωμένοι στρώνουν τραπεζομάντηλα για πικ-νικ, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει παλιές, αθώες Καθαρές Δευτέρες. Plus: έχει εύκολη πρόσβαση και άνεση χώρου για να μην μπλεχτούν οι σπάγκοι.

2.Λόφος Φιλοπάππου

Για όσους θέλουν Κούλουμα με θέα, που εύκολα θα μπορούσε να βρίσκεται σε καρτ ποστάλ, ο Λόφος Φιλοπάππου είναι πάντα μια καλή επιλογή. Με φόντο την Ακρόπολη και ανοιχτωσιά για το πέταγμα του χαρταετού, είναι ιδανική τοποθεσία για μια τέτοια ημέρα. Εδώ θα δεις παρέες να ανεβαίνουν από νωρίς, να απλώνουν σαρακοστιανά και να χαλαρώνουν κάτω από τον αττικό ουρανό. Αν ο καιρός είναι καθαρός, το ηλιοβασίλεμα θα σε αποζημιώσει.

3.Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το πιο σύγχρονο σημείο για να τηρήσεις το έθιμο, χωρίς να απομακρυνθείς από την πόλη είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το μεγάλο πάρκο του ΚΠΙΣΝ με τους ανοιχτούς χώρους και τη θέα προς τη θάλασσα είναι ιδανικό για χαρταετό, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα με μουσική και δραστηριότητες. Συνδυάζει φύση, θέα στον Σαρωνικό και οργάνωση. Ιδανικό μέρος για όσους θέλουν να γιορτάσουν τα Κούλουμα χωρίς ταλαιπωρία.

4.Σούνιο

Αν θέλεις να κάνεις μια μικρή απόδραση, χωρίς να φύγεις μακριά, το Σούνιο είναι η πιο «κινηματογραφική» επιλογή. Ο αέρας δίπλα στη θάλασσα είναι σύμμαχος του χαρταετού, ενώ το τοπίο με φόντο το Αιγαίο δημιουργεί ιδανικό σκηνικό για Κούλουμα εκτός αστικού ιστού. Η βόλτα στην παραλία και το σαρακοστιανό τραπέζι σε κάποια ταβέρνα της περιοχής είναι απαραίτητα.

5.Ανάβρυτα (Άλσος Συγγρού)

Η περιοχή των Αναβρύτων στο Μαρούσι κρύβει έναν από τους πιο όμορφους «πνεύμονες» πρασίνου της Αττικής. Το Άλσος Συγγρού με τα πεύκα και τα ανοιχτά ξέφωτα, είναι ιδανική επιλογή για οικογένειες που θέλουν να συνδυάσουν βόλτα, παιχνίδι και πέταγμα χαρταετού. Είναι πιο ήσυχη επιλογή σε σύγκριση με άλλα σημεία, αλλά εξίσου κατάλληλη για να δεις τον χαρταετό σου να ανεβαίνει ψηλά.

6.Λόφος Πανί

Στα νότια προάστια, ο Λόφος Πανί είναι σταθερή αξία για την Καθαρά Δευτέρα. Με υψόμετρο που βοηθά τον αέρα να «σηκώσει» εύκολα τον χαρταετό και θέα προς τον Σαρωνικό, προσελκύει κάθε χρόνο πολύ κόσμο. Είναι ιδανικό σημείο για όσους θέλουν να νιώσουν ότι βρίσκονται στη εξοχή χωρίς, όμως, να φύγουν από την πόλη.

7. Προφήτης Ηλίας

Ο λόφος του Προφήτη Ηλία αποτελεί ακόμα ένα διαχρονικό ραντεβού για τα Κούλουμα στην Αθήνα. Με πανοραμική θέα στο λιμάνι και τον Σαρωνικό, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για να πετάξεις χαρταετό με φόντο την πρωτεύουσα.

