Το Facebook δημιουργεί αθάνατα προφίλ για τους χρήστες

Η Meta επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη και ένα από αυτά τα project αφορά την μεταθανάτια ψηφιακή παρουσία των περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων χρηστών της πλατφόρμας

Σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η ζωή μπορεί να ξεπερνά την επιστημονική φαντασία και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ψυχική μας υγεία, εγείρει η απόφαση του Facebook, του κολοσσού των social media, 22 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του να δημιουργήσει ψηφιακούς κλώνους για τους λογαριασμούς των χρηστών που θα αποβιώνουν! Για να γίνει πιο κατανοητό η Meta (Facebook) αποφάσισε να διατηρεί για πάντα ενεργούς τους ψηφιακούς λογαριασμούς των χρηστών, ενσωματώνοντας μέσα τους ένα γλωσσικό μοντέλο (LLM), έναν χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ο οποίος θα εκπαιδεύεται στις απόψεις και τον τρόπο σκέψης του χρήστη και θα μπορεί να αλληλεπιδρά με το κοινό του ακόμα και όταν ο χρήστης θα έχει φύγει από τη ζωή.

