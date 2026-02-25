Το μυστήριο με τον θάνατο του «ποιητή των χαμένων ψυχών» Τένεσι Ουίλιαμς

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Φεβρουαρίου 1983, άφησε την τελευταία του πνοή σ’ ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης ο Τένεσι Ουίλιαμς

«Οι άγριες υπάρξεις αφήνουν δέρματα πίσω τους… αφήνουν καθαρά δέρματα και δόντια κι άσπρα κόκκαλα πίσω τους, κι αυτά είναι σημάδια που περνούν από τον έναν στον άλλο, για να μπορούν οι φυγάδες, ν' ακολουθούν πάντα τους ομοίους τους».

Ο Τένεσι Ουίλιαμς έζησε μία ζωή γεμάτη αντιφάσεις. Έζησε τη δόξα. Έζησε και τη μοναξιά. Έζησε τον έρωτα, έζησε και την απώλεια. Έζησε τον δημιουργικό θρίαμβο αλλά έζησε και την προσωπική κατάρρευση.

Ο μυστηριώδης θάνατός του, μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Φεβρουαρίου 1983, είναι αυτούς που ενισχύουν τους μύθους γύρω από ονόματα που έκαναν πάταγο. Και αυτό είναι κάτι που τον αφορά και δεν είναι αντίθεση. Έζησε με πάταγο. Πέθανε με πάταγο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr