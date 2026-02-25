F1 - To GP Αυστραλίας τίμησε τις Χάνα Σμιτς και Λάουρα Μίλερ

Οι δύο γυναίκες μηχανικοί των Red Bull Racing και Haas στη Formula 1 θα έχουν πλέον το όνομά τους σε στροφή του Grand Prix Αυστραλίας

Η Formula 1 στέλνει ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης στον ρόλο των γυναικών στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Grand Prix Αυστραλίας ανέλαβε την πρωτοβουλία να μετονομάσει τη Στροφή 6 της πίστας του Άλμπερτ Παρκ προς τιμήν δύο κορυφαίων μηχανικών: της Χάνα Σμιτζ και της Λάουρα Μίλερ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα “In Her Corner”, σε συνεργασία με την Engineers Australia και την Australian Grand Prix Corporation, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

