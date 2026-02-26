Η απάντηση στον Τραμπ για το χοντροκομμένο αστείο εις βάρος της γυναικείας ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ – Τι δήλωσε η Χίλαρι Νάιτ

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χίλαρι Νάιτ, μίλησε για τη στάση του Τραμπ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις

Σε συνέχεια της χθεσινή είδησης πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε την ανδρική ομάδα χόκεϊ αγνοώντας επιδεικτικά τις γυναίκες πρωταθλήτριες, τις οποίες θυμήθηκε μόνο ως «αναγκαία πρόσκληση» για να αποφύγει τις επικρίσεις, η Χίλαρι Νάιτ, Αμερικανίδα παίκτρια χόκεϊ επί πάγου, επιθετικός και αρχηγός της ομάδας Seattle Torrent του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Χόκεϊ Γυναικών και αρχηγός της εθνικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ανδρική ομάδα για να τη συγχαρεί για το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον Καναδά στους 2026 Winter Olympics.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, και ενώ οι παίκτες βρίσκονταν στα αποδυτήρια, σχολίασε γελώντας πως «θα πρέπει να καλέσουμε και τη γυναικεία ομάδα» στον Λευκό Οίκο και στο State of the Union, προσθέτοντας ότι «μάλλον θα καθαιρεθώ αν δεν το κάνω».

Η Νάιτ, μιλώντας στο SportsCenter του ESPN, ξεκαθάρισε τώρα πως το σχόλιο επισκίασε άδικα μια τεράστια επιτυχία: το γεγονός ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την ίδια χρονιά. Όπως τόνισε, «αντί να εστιάζουμε σε ένα “άκομψο αστείο”, αξίζει να γιορτάζουμε τα τρία συνολικά χρυσά μετάλλια στην ιστορία της γυναικείας ομάδας και τη διπλή ολυμπιακή επιτυχία για το αμερικανικό χόκεϊ».

«Νόμιζα ότι ήταν ένα κάπως δυσάρεστο αστείο και, δυστυχώς, αυτό επισκιάζει μεγάλο μέρος της επιτυχίας, την επιτυχία μόνο των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έφεραν την ομάδα των ΗΠΑ και είχαν καταπληκτικά επιτεύγματα στην κατάκτηση χρυσών μεταλλίων», δήλωσε η Νάιτ στο ESPN την Τετάρτη.

Η ίδια φυσικά υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, αντίθετα, μίλησε για αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρινή στήριξη. «Υπάρχει μια αυθεντική σύνδεση και εκτίμηση μεταξύ μας», ανέφερε, σημειώνοντας πως οι άνδρες παίκτες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση τη στιγμή του τηλεφωνήματος.

Η Εθνική Ομάδα χόκεϊ Γυναικών αρνήθηκε την πρόσκληση του Λευκού Οίκου να βρεθεί στην ομιλία του Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί πως η γυναικεία ομάδα, αλλά και αρκετά μέλη της ανδρικής, επέλεξαν να μην παραστούν στην πρόσκληση για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενοι προγραμματισμένες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

«Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην ομάδα χόκεϊ γυναικών των ΗΠΑ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, και εκτιμούμε βαθιά την αναγνώριση του εξαιρετικού τους επιτεύγματος. Λόγω του χρονοδιαγράμματος και των προγραμματισμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποχρεώσεων μετά τους Αγώνες, οι αθλήτριες δεν μπορούν να συμμετάσχουν» δήλωσε εκπρόσωπος του USA Hockey στο NBC News.

Το περιστατικό άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τον σεβασμό προς τον γυναικείο αθλητισμό, ειδικά σε μια χρονιά που οι γυναίκες αθλήτριες απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως στέκονται ισάξια στο υψηλότερο βάθρο.