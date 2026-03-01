Τα Πόκεμον «τριαντάρισαν»: Το παιχνίδι και η σειρά που σημάδεψαν τα παιδικά μας χρόνια

Περίπου 30 χρόνια πριν έκανε την εμφάνισή του ένα παιχνίδι που λεγόταν «Πόκεμον» και σημάδεψε την παιδική ηλικία εκατομμυρίων ανθρώπων

Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε υπάρξει όμοιό του μέχρι τότε και που θα άλλαζε τον κόσμο του gaming με έναν ξεχωριστό τρόπο. Θα γινόταν μέρος των παιδικών μας χρόνων, ανέμελων στιγμών και καλοκαιρινών διακοπών. Πριν από 30 χρόνια, στην Ιαπωνία, «γεννήθηκαν» τα Πόκεμον.

Η ιδέα που ήρθε από…έντομα

Όταν ο Σατόσι Τατζίρι πλησίασε τη Nintendo με μια ιδέα για ένα παιχνίδι το 1990, αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Η ιδέα φαινόταν αρκετά φιλόδοξη, η επιτυχία της θα ήταν μάλλον αμφίβολη σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας. Στον πυρήνα του παιχνιδιού ήταν η συλλογή και η ανταλλαγή μεταξύ των παικτών. Η ιδέα προήλθε από τα παιδικά χρόνια του Τατζίρι που ως μικρό παιδί δημιουργούσε μικρές συλλογές από έντομα που έπιανε στην εξοχή.