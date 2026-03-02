Γιατί μας άγγιξε όλους ο Punch; Ψυχολόγος εξηγεί

Γιατί βίντεο με εικόνες όπως αυτή του Punch γίνονται viral στα social media; Ποιος ο λόγος που μας δημιούργησε τόσα συναισθήματα η ιστορία του;

H μητέρα του τον εγκατέλειψε, τριγυρνούσε μόνος στον ζωολογικό κήπο και οι υπόλοιποι πίθηκοι είχαν επιθετική συμπεριφορά απέναντί του. Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας του Punch, ενός ιαπωνικού μακάκου στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία, που έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως φαίνεται σε πολλά βίντεο που τις τελευταίες μέρες είναι παντού στο ίντερνετ, η μόνη του παρέα είναι το λούτρινο ομοίωμα ενός ουρακοτάγκου. Πρόκειται για μια ιστορία, που έχει αγγίξει τον κόσμο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά γιατί έχουμε δεθεί τόσο συναισθηματικά με αυτόν τον μικρό Punch; Ποια είναι τα συναισθήματα που προκαλούν τα βίντεο με τον μικρό μακάκο και τι ρόλο παίζει το λούτρινο που έχει ως παρηγοριά;

