Δολοφόνησαν την ακτιβίστρια για τα γυναικεία δικαιώματα, Γιανάρ Μοχάμεντ, έξω από το σπίτι της στο Ιράκ

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, και με ένα σοκ που δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις, η Οργάνωση για την Ελευθερία των Γυναικών στο Ιράκ θρηνεί τον θάνατο της προέδρου της, Γιανάρ Μοχάμεντ»

Η Γιανάρ Μοχάμεντ (Yanar Mohammed) ήταν μια εξέχουσα Ιρακινή υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φεμινίστρια, καθώς και συνιδρύτρια και διευθύντρια του Οργανισμού για την Ελευθερία των Γυναικών στο Ιράκ (OWFI). Δολοφονήθηκε στις 2 Μαρτίου έξω από το σπίτι της στη Βαγδάτη, περίπου στις 9 π.μ. από δύο εκτελεστές που την πυροβόλησαν, ενώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Η ακτιβίστρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Γιανάρ Μοχάμεντ είχε επιστρέψει στο Ιράκ από τον Καναδά μόλις λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον την παρακολουθούσαν, και φυσικά, αν ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα στοχευμένης δολοφονίας. Η Οργάνωση για την Ελευθερία των Γυναικών στο Ιράκ , η ΜΚΟ που ίδρυσε η Μοχάμεντ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της σε μια δήλωση που αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη, και με ένα σοκ που δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις, η Οργάνωση για την Ελευθερία των Γυναικών στο Ιράκ θρηνεί τον θάνατο της προέδρου της, Γιανάρ Μοχάμεντ, και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στο κίνημα απελευθέρωσης, στο κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράκ και σε όλο τον κόσμο».

Ποια ήταν η Γιανάρ Μοχάμεντ που δολοφόνησαν στο Ιράκ;

Η Γιανάρ Μοχάμεντ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα, έχοντας αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των γυναικών από τη βία και άλλες μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Το 2003, ίδρυσε το πρώτο καταφύγιο γυναικών στο Ιράκ, το οποίο χρησίμευε για την προστασία των γυναικών από τις λεγόμενες «δολοφονίες τιμής» και την εμπορία ανθρώπων με σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο οργανισμός ξεκίνησε για πρώτη φορά ως οργανισμός για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των Ιρακινών Γυναικών το 1998. Εκτός από όλα τα παραπάνω, η ίδια υπήρξε αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Al-Musawat, η οποία μεταφράζεται ως «ισότητα» στα αγγλικά. Τιμήθηκε με το Βραβείο Gruber Foundation για τα Δικαιώματα των Γυναικών το 2008, με το Βραβείο Rafto το 2016 και πιο πρόσφατα της απονεμήθηκε το Γαλλο-Γερμανικό Βραβείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου πέρυσι. Η Γιανάρ υπήρξε στόχος απειλών θανάτου για δεκαετίες, γιατί ήθελαν να την αποτρέψουν «από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών», ανέφεραν οι Front Line Defenders.

Η βία κατά των γυναικών στο Ιράκ έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, με ακτιβίστριες υψηλού προφίλ να γίνονται συχνά στόχος και να δολοφονούνται. Το 2020, η γιατρός και ακτιβίστρια Ρίχαμ Γιακούμπ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη νότια πόλη της Βασόρας, αφού ηγήθηκε τοπικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.