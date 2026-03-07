Έξι στους 10 είναι μακροχρόνια άνεργοι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στο 8,3% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Δ΄ τρίμηνο 2025 στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με τα άτομα «εκτός εργατικού δυναμικού» να ανέρχονται σε 4.250.648.

Ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 394.894 άτομα, με τους νέους και τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς αμφότερες οι κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Ειδικότερα, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας το δ’ τρίμηνο πέρυσι ανήλθε σε 10,8% και στους άνδρες σε 6,3%. Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (19,9%) και 20- 24 ετών (17,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (14,7%), 30- 44 ετών (8,3%), 45- 64 ετών (6,2%) και 65 ετών και άνω (6%).

Όπως φανερώνουν τα πλέον επίσημα στοιχεία στοιχεία, τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης της ανεργίας στενεύουν όσο πλησιάζουμε στον σκληρό πυρήνα της, ενώ πρόκληση αποτελεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και η αύξηση της συμμετοχής στην εργασία. Η όλη προσπάθεια θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού κυρίως νέους, γυναίκες, μακροχρονίως ανέργους, άτομα με αναπηρία, ενώ στην «μάχη» μπαίνουν και δομικά προβλήματα της αγοράς εργασίας, όπως η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, αλλά και η – γεωγραφικά – άνιση κατανομή των ευκαιριών.

