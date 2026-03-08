«Με τραυμάτισε»: Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει

Η σεξουαλική παρενόχληση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παύει να είναι ψίθυρος

Ένα βλέμμα σε μια αποβάθρα, μια χειρονομία, το άγχος που σε καταβάλλει και κυκλοφορείς με τα κλειδιά στο χέρι στο μετρό για παν ενδεχόμενο. Είναι όλα συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται, δύσκολα αποτυπώνονται στο χαρτί.

Ωστόσο, έχουν συζητηθεί σε παρέες, με φίλους συναδέλφους, οικείους μας. Ανταλλάσσοντας βιώματα, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα πόσο απόλυτα κοινή είναι η εμπειρία της σεξουαλικής παρενόχλησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε οι περισσότερες, αλλά καταλήγει να μένει «εγκλωβισμένη».

Μέσα από αυτή την κοινή παραδοχή, γεννήθηκε λοιπόν ένα ερώτημα: «Πόσες από εμάς;»

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr