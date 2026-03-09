Ελπίδα: Καλλιτεχνικό εργαστήριο stop motion animation σε συνεργασία με τη Μονάδα Απεξάρτησης Γυναικών και Μητέρων Εσωτερικής Διαμονής Αθήνας του ΕΟΠΑΕ

Η διαδικασία του animation λειτούργησε ως πεδίο όπου οι γυναίκες μπόρεσαν να εκφραστούν, να ακουστούν και να συνδιαμορφώσουν μια αφήγηση που τις αφορά και τις ενδυναμώνει.

Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης του ΕΜΣΤ Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Μουσείου συνεργάστηκε με τη Μονάδα Απεξάρτησης Γυναικών και Μητέρων Εσωτερικής Διαμονής Αθήνας του ΕΟΠΑΕ για την οργάνωση καλλιτεχνικού εργαστηρίου stop-motion animation.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε μια επιλογή έργων σύγχρονης τέχνης, με στόχο την ενεργοποίηση της παρατήρησης, της ενσυναίσθησης και της κριτικής σκέψης γύρω από τη σχέση ανθρώπου και μη ανθρώπινης ζωής. Η αισθητική εμπειρία λειτούργησε ως αφετηρία ώστε οι συμμετέχουσες να ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική ηλικία ή και από το πρόσφατο παρελθόν, τις οποίες μοιράστηκαν με την ομάδα. Μέσα από μια συλλογική διαδικασία, οι ατομικές αφηγήσεις μετασχηματίστηκαν σε μια κοινή ιστορία, που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του animation.

Με τη χρήση ποικίλων υλικών, όπως λευκά και χρωματιστά χαρτιά, χαρτόνια, μαρκαδόροι, κόλλα, κατασκευάστηκαν οι ήρωες και τα σκηνικά της ιστορίας. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες φωτογραφικές λήψεις, ηχογραφήσεις διαλόγων και ήχων περιβάλλοντος, ώστε να συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, το οποίο μεταφορτώθηκε σε ειδική εφαρμογή για την ολοκλήρωση του σύντομου animation.

Μέσα από το τελικό έργο αναδύονται αξίες που συνδέονται με την αγάπη, τη φροντίδα και την ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα, αλλά και με βαθύτερα ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία εμπειρία: τη σχέση μητέρας‑κόρης, τους δεσμούς της οικογένειας, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της γυναικείας ταυτότητας. Η διαδικασία του animation λειτούργησε ως πεδίο όπου οι γυναίκες μπόρεσαν να εκφραστούν, να ακουστούν και να συνδιαμορφώσουν μια αφήγηση που τις αφορά και τις ενδυναμώνει.

Επιμέλεια προγράμματος: Δημήτρης Καννάς, εικαστικός, Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια εκπαίδευσης, με τη συνεργασία του θεραπευτή Ιωάννη Βασταρδή

ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ