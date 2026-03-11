Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος, ο πρώτος Έλληνας showman

Ο Γιώργος Μαρίνος, τα τελευταία χρόνια ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα

Έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ, σε ηλικία 87 ετών, ο Γιώργος Μαρίνος, ο πρώτος Έλληνας showman. Τον θάνατό του, γνωστοποίησε ο θεατρικός παραγωγός, Πάνος Κατσαρίδης, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Γιώργος Μαρίνος, τα τελευταία χρόνια ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής. Οι γονείς του πήραν διαζύγιο όταν εκείνος ήταν μόλις ενός και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Παρά το γεγονός πως οι γονείς του ήθελαν να ακολουθήσει την καριέρα του πολιτικού, εκείνος έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου τη Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος».

Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Ο Γιώργος Μαρίνος συνδέθηκε με τη θρυλική σκηνή της «Μέδουσας», όπου για χρόνια παρουσίαζε παραστάσεις. Πάντα, μιλούσε ανοιχτά για την κοινωνία, την πολιτική, ενώ οι παραστάσεις του συχνά ήταν ένα σχόλιο.

Η Άννα Φόνσου τον αποχαιρέτισε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, μιλώντας στο «Πρωινό». «Τι να πω για τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο και νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του, γιατί δεν ήταν κανένας κοντά του. Ήμουν εγώ με μία φίλη μου, που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Τον γνώρισα όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω πάνω εκεί, γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο. Εγώ δεν τον ήξερα τον Γιώργο, μόνο τον θαύμαζα. Το διάστημα που κάθισε σε εμάς, μας είπε πολλά πράγματα, ανεβήκαμε πολλά σκαλιά πιο πάνω με αυτά που μας είπε ο άνθρωπος αυτός, ήταν σοφός. Ήταν άρρωστος τότε, δεν μπορώ να πω τι μου είχε πει».