Δεν είναι όνειρο: Βρήκαμε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας με τιμές 2017

Σε μια χαοτική αγορά όπου ο κάθε ιδιοκτήτης ζητάει ό,τι θέλει, μια μη κρατική πρωτοβουλία στέκεται στο πλευρό των ενοικιαστών.

Σε αυτό που άτυπα, αποκαλούμε «τέλος της οικονομικής κρίσης», δηλαδή την διετία 2017-18 (όταν και έληξε το τρίτο μνημόνιο) τα ενοίκια στην Αθήνα διατηρούνταν σε επίπεδα που σήμερα φαίνονται εξωφρενικά. Σε περιοχές όπως το Παγκράτι, οι Αμπελόκηποι, ο Νέος Κόσμος, υπήρχε πλήθος διαθέσιμων ακινήτων για ενοικίαση, με τιμές που δεν ξεπερνούσαν τα 8-9 ευρώ το τετραγωνικό. Το όνειρο του να βρεθεί σπίτι προς ενοικίαση με μίσθωμα στα 250-300 ευρώ (και να είναι κατοικίσιμο) δεν ήταν απατηλό.

Στην πορεία των ετών, εμφανίστηκε ο «σιφουνας» με το όνομα AirBnB. Oι κάτοχοι ακινήτων σε περιοχές κοντά στο μετρό, κοντά σε τουριστικά ακίνητα, κοντά σε πάρκα και πλατείες, είδαν μπροστά τους μια ευκαιρία για σχετικά εύκολο κέρδος. Έγιναν εν μια νυκτί, μικρό-ξενοδόχοι, αφού προηγουμένως είχαν υποβάλλει τα ακίνητα τους σε ριζικές ανακαινίσεις. Επιχείρησαν να «ξελογιάσουν» κατά κύριο λόγο Βορειοευρωπαίους, Κινέζους, Ρώσους και Ισραηλίτες τουρίστες νοικιάζοντας με τη μέρα, ακριβά. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι δέχτηκαν το ανάθεμα από τους ντόπιους που άρχισαν να βλέπουν την αναζήτηση σπιτιού σαν μια οδύσσεια δίχως τέλος.

