Γιατί τα κυριακάτικα πάρτι γίνονται όλο και πιο δημοφιλή;

Τα κυριακάτικα πάρτι στην Αθήνα κερδίζουν τη νέα γενιά, που επιλέγει πιο παρεΐστικες και συνειδητές εξόδους χωρίς ξενύχτι και υπερβολές.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η έξοδος στην Αθήνα είχε σχεδόν έναν άγραφο κανόνα: το πραγματικό πάρτι ξεκινούσε αργά. Τα ποτά έμπαιναν στο τραπέζι μετά τα μεσάνυχτα, ο χορός κάπου μετά τις 2 και η επιστροφή στο σπίτι λίγο πριν ή αφού ξημερώσει. Η πόλη μας ήταν γνωστή για την νυχτερινή της ζωή αλλά αυτό πλέον φαίνεται σταδιακά να αλλάζει. Και αυτή η αλλαγή έχει χρώμα Κυριακής, ήλιο μεσημεριού και μουσική που ξεκινά νωρίς.

Τα κυριακάτικα πάρτι γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στην Αθήνα, ειδικά ανάμεσα στις νεότερες ηλικίες, που φαίνεται να επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει διασκέδαση. Δεν είναι απαραίτητα πιο ήσυχα, ούτε λιγότερο ζωντανά. Είναι απλώς διαφορετικά: πιο συνειδητά, πιο παρεΐστικα και πολύ πιο συμβατά με τη ζωή όπως τη ζούμε σήμερα.

Η νέα τάση έχει ήδη όνομα διεθνώς: “soft clubbing”. Πρόκειται για μια μορφή εξόδου που μεταφέρει το πάρτι από τη νύχτα στη μέρα, με έμφαση στη μουσική, την κοινωνικότητα και την εμπειρία, χωρίς την εξάντληση που συνήθως ακολουθεί το κλασικό ξενύχτι. Για τη νέα γενιά, η διασκέδαση δεν χρειάζεται πια να συνδέεται με υπερβολή ή hangover της επόμενης ημέρας.

Γιατί τα Κυριακάτικα day parties ταιριάζουν στη νέα γενιά

Και η Αθήνα δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα μαγαζιά της πόλης επενδύουν σε κυριακάτικα concepts: DJ sets από το μεσημέρι, rooftop gatherings με cocktails και mocktails, all-day spaces που μεταμορφώνονται σε μικρά dance floors καθώς πέφτει ο ήλιος, brunch spots που βάζουν μουσική και αποκτούν party διάθεση από νωρίς. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις μέχρι αργά, η διασκέδαση ξεκινά όταν έχει ακόμα φως.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο γοητευτικό στοιχείο της τάσης: η αίσθηση ελευθερίας. Μπορείς να ντυθείς όμορφα, να δεις φίλους, να πιεις ένα καλό ποτό ή έναν καφέ, να χορέψεις, να περάσεις καλά και να επιστρέψεις σπίτι μέχρι τις 11 ή τις 12. Χωρίς να έχεις χάσει ολόκληρη την επόμενη μέρα. Χωρίς το αίσθημα ότι “πρέπει” να πιεστείς για να διασκεδάσεις.

Για τη νέα γενιά, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η έννοια της ευεξίας δεν περιορίζεται πια στη διατροφή ή στη γυμναστική. Αγγίζει και τον τρόπο που βγαίνουμε. Οι νεότεροι δείχνουν να μην εντυπωσιάζονται τόσο από την υπερβολή, καθώς δεν θεωρούν απαραίτητα cool το να μεθύσεις πολύ ή να ξενυχτήσεις μέχρι το πρωί. Αντίθετα, αναζητούν πιο ισορροπημένες εμπειρίες, όπου υπάρχει χώρος για μουσική, συζήτηση και πραγματική σύνδεση.

Η παρέα, η Αθήνα και το νέο lifestyle της Κυριακής

Εξίσου σημαντικός είναι και ο παράγοντας της παρέας. Το να συντονιστεί μια ομάδα φίλων για βραδινή έξοδο είναι συχνά πιο δύσκολο απ’ όσο ακούγεται. Άλλοι δουλεύουν νωρίς την επόμενη ημέρα, άλλοι δεν θέλουν να ξενυχτήσουν, άλλοι απλώς δεν έχουν ενέργεια μετά από μια γεμάτη εβδομάδα. Η Κυριακή το μεσημέρι ή το απόγευμα λύνει αυτό το πρόβλημα σχεδόν φυσικά.

Υπάρχει χρόνος, χαλαρότητα και η αίσθηση ότι όλοι μπορούν να έρθουν χωρίς πίεση. Το κυριακάτικο πάρτι έχει κάτι από την ανεμελιά των παλιών οικογενειακών τραπεζιών, μόνο που τώρα αντί για ταψί στο κέντρο του τραπεζιού υπάρχουν playlists, spritz, φυσικά κρασιά και φίλοι που γελούν στον ήλιο. Είναι μια νέα μορφή κοινωνικότητας, λιγότερο στημένη και περισσότερο αυθεντική.

Η ίδια η πόλη μοιάζει να ευνοεί αυτή τη μετάβαση. Η Αθήνα είναι φωτεινή, ζει έξω, έχει ταράτσες, αυλές, πεζοδρόμους, θάλασσα κοντά και έναν καιρό που επιτρέπει σχεδόν όλο τον χρόνο εξόδους ημέρας. Γιατί λοιπόν να περιορίζεται η διασκέδαση μόνο στη νύχτα;

Ίσως τελικά αυτό να είναι το νέο αθηναϊκό cool. Να ξέρεις πότε να βγεις, πώς να περάσεις καλά και πότε να επιστρέψεις σπίτι χωρίς να έχεις αδειάσει από ενέργεια. Και κάπως έτσι, η Κυριακή από μέρα επιστροφής στην πραγματικότητα γίνεται η καλύτερη μέρα της εβδομάδας για να βρεθείς με την παρέα σου, να χορέψεις λίγο, να γελάσεις πολύ και να ξεκινήσεις τη Δευτέρα χωρίς να χρειάζεσαι αποθεραπεία.