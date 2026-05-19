Συνελήφθη o 45χρονος γιος του ιδρυτή της Mango – Κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του

Ο κόσμος της μόδας παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την οικογένεια πίσω από τη Mango, μετά τη σύλληψη του 45χρονου Τζόναθαν Άντιτς, γιου του ιδρυτή του brand, Ισάκ, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή στην Ισπανία, καθώς ο θάνατος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία το 2024 είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως τραγικό διστύχημα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Independent και ισπανικών μέσων, ο 71χρονος Ισάκ Άντιτς έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 όταν έπεσε σε χαράδρα στο μονοπάτι τον Σπηλαίων Μονσεράτ, ενώ έκανε πεζοπορία μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Ο γιος του, Τζόναθαν, ο οποίος είχε μείνει μόνος με τον πατέρα του την τραγική στιγμή, είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι ο πατέρας του γλίστρησε σε δύσβατο σημείο της διαδρομής και, ενώ οι αρχικές έρευνες συμφωνούσαν με αυτό το σενάριο και η υπόθεση έκλεισε στις αρχές του 2025 χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, άνοιξε ξανά μήνες αργότερα, έπειτα από νέα στοιχεία.

Όπως διαβάζουμε στην Indeependent, ορισμένες αντιφάσεις στις καταθέσεις σχετικά με τις τελευταίες στιγμές πριν την πτώση του επιχειρηματία οδήγησαν στην απόφαση των αρχών και, ο Τζόναθαν αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Μαρτορέλ, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, όπου θα ανακριθεί από δικαστή.

Εκπρόσωπος της Mossos d'Esquadra, της καταλανικής περιφερειακής αστυνομίας , δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω την κράτηση του Τζόναθαν Άντιτς ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς».



Παράλληλα, η οικογένεια ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω.