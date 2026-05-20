Όταν η Νέα Υόρκη γέμισε από οσμή αερίου όπως η Αθήνα - Πού οφειλόταν τελικά

Ένα αρκετά παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στη Νέα Υόρκη περίπου 20 χρόνια πριν προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της πόλης.

Το πρόσφατο συμβάν με τη μυρωδιά αερίου που κάλυψε αρκετές περιοχές της Αθήνας εύλογα προκάλεσε πανικό και ανησυχία στους κατοίκους της Αττικής. Όπως ακριβώς είχε προκαλέσει παρόμοια συναισθήματα στους κατοίκους των κεντρικών περιοχών της Νέας Υόρκης το μακρινό 2007. Αρκετοί κατέληξαν στο νοσοκομείο με ήπια αναπνευστικά προβλήματα, σπίτια και επιχειρήσεις εκκενώθηκαν αλλά τελικά, δεν υπήρχε λόγος πανικού.

«Μια μυρωδιά που θύμιζε σάπιο λάχανο»

Ήταν στις αρχές του 2007 όταν στο κέντρο του Μανχάταν στις 9 το πρωί, οι εργαζόμενοι και οι περαστικοί αντιλήφθηκαν μια ιδιαίτερα παράξενη μυρωδιά που θύμιζε πολύ φυσικό αέριο. Πολύ σύντομα, αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να νιώθουν έντονη ζαλάδα, ναυτία και να χάνουν τις αισθήσεις τους. Περίπου 19 εξ αυτών, κατέληξαν στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εκκένωσαν τα κτίρια οικειοθελώς χωρίς να αναμένουν οδηγίες, έχοντας έντονα στη μνήμη τους την 11η Σεπτεμβρίου.

