“Ταξιδεύοντας” με τον Μανώλη Μητσιά: Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς

Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου. Tην Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σε μία συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς θα εμφανιστεί, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 21.00 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, ο σπουδαίος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς. Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου.

Ο Μανώλης Μητσιάς έρχεται στο Βεάκειο πλαισιωμένος από την σπουδαία ορχήστρα του καλώντας όλο τον κόσμο να σιγοτραγουδήσει μαζί του στίχους κορυφαίων ποιητών και μελωδίες με την υπογραφή των κορυφαίων συνθετών της χώρας μας όπως των Μίκη Θεοδωράκη, Λουκιανό Κηλαηδόνη, Γιάννη Σπανό και άλλους.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ο Μανώλης Μητσιάς σφραγίζει με το προσωπικό του ήθος και ύφος το ελληνικό τραγούδι από το 1969 μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη ξεχωριστή συναυλία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες που μας πρωτοτραγούδησε με ευγένεια και βαθιά εκφραστικότητα. Ένα μουσικό οδοιπορικό με στάσεις στους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του, που αποτελούν ταυτόχρονα και πολλές από τις εμβληματικές στιγμές και εκφάνσεις του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδια που ο ίδιος ζωγράφισε με το εκπληκτικό και μοναδικό ηχόχρωμά του.

Μια σπουδαία διαδρομή σε μια μοναδική βραδιά.

Μαζί του, η εξαιρετική Βίκυ Καρατζόγλου, μια ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για το καλλιτεχνικό της βάθος, την εσωτερικότητα και τη συναισθηματική της αμεσότητα.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλοτικού προγράμματος “Υποστήριξη Kατ’ Oίκον” των Mελών του MDA Ελλάς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση, (ALS). Μέσω του προγράμματος, το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης.

Εισιτήρια: 20 ευρώ - ΑμεΑ είσοδος ελεύθερη | Προπώληση: Ticketservices

Ραντεβού την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 21.00 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

για να στηρίξουμε όλοι μαζί το MDA Ελλάς !

Ορχήστρα :

Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο)

Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι)

Γιώτης Σαμαράς (κιθάρα)

Σπύρος Παναγιωτόπουλος (ντραμς)

Σταύρος Καβαλιεράτος (μπάσο)

Ήχος: Δημήτρης Μπουρμπούλης

Παραγωγή:

THEAMA Production AMKE & 360 Entertainment