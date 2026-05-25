Τεράστιο σκάνδαλο στη Γαλλία: Γονείς καταγγέλουν επιτηρητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, για κακοποίηση παιδιών

Περισσότερες από 100 καταγγελίες ερευνά η αστυνομία του Παρισιού, σε 84 νηπιαγωγεία και 20 δημοτικά σχολεία

Αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών βρίσκεται η Γαλλία, με την αστυνομία του Παρισιού να έρευνα περισσότερες από 100 καταγγελίες γονέων εις βάρος επιτηρητών που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

«Οι έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς βρίσκονται σε εξέλιξη» δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό. Όπως αναφέρει ο Guardian, οι καταγγελίες περιλαμβάνουν βιασμό παιδιών, ακόμη και τριών και τεσσάρων ετών.

Οι γονείς υποστηρίζουν πως εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τις αρχές να αντιμετωπίσουν σοβαρά τις καταγγελίες και πως η αποτυχία σωστής διαχείρισης και πρόληψης, επέτρεψαν τις κατ’ εξακολούθηση κακοποιήσεις. «Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς σήμερα στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι

Οι σχολικοί επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των απογευματινών δραστηριοτήτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως περνούν περισσότερο χρόνο από όσο οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Στις καταγγελίες αναφέρεται και βίαιη συμπεριφορά, όπως φωνές, σπρωξιές, τράβηγμα μαλλιών και στέρηση φαγητού. Επιπλέον, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ανάγκαζαν τα παιδιά να τρώνε μέχρι να κάνουν εμετό και μετά τα κακοποιούσαν σεξουαλικά.

Επιπλέον, ο δικηγόρος Λουί Καγιέ, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, υπέβαλε μηνύσεις τον Φεβρουάριο για βιασμούς των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Στη μία περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επιτηρητή σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Στην άλλη, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο έπειτα από καταγγελίες ότι ασκούσε σωματική βία σε παιδιά.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι βρέθηκε σε τόσο μεγάλη ψυχική αναστάτωση μπροστά στην πύλη του σχολείου, αρνούμενο να μπει. Ο διευθυντής αναγκάστηκε να βγει έξω για να εξαναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο».

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει στο Παρίσι η δίκη σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας τριών έως πέντε ετών σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος. Ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε άλλη υπόθεση, όπου 47χρονος σχολικός επιτηρητής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα δεκάχρονων κοριτσιών στο Παρίσι.