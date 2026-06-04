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«Μας πιάνει ένας ηθικός πανικός όσον αφορά τη γλώσσα»: Συζητώντας με έναν γλωσσολόγο για τα greeklish

JTeam

4 Ιουνίου 2026

«Μας πιάνει ένας ηθικός πανικός όσον αφορά τη γλώσσα»: Συζητώντας με έναν γλωσσολόγο για τα greeklish
Εικαστικό: Ευαγγελία Λώλου
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Είναι τα greeklish ένα απομεινάρι του παρελθόντος ή πρόκειται για κάτι που κάνει δυναμική επαναφορά τον τελευταίο καιρό;

Greeklish, λατινοελληνικά ή φραγκολεβαντίνικα! Ο απόλυτος τρόμος εκείνων που θεωρούν την ελληνική γλώσσα το απαύγασμα του ανθρώπινου πολιτισμού, η απόλυτη ευκολία για εκείνους που έχουν συνηθίσει να γράφουν με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και σήμερα, όταν κανείς αναφέρεται στα greeklish υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την ίδια τη γλώσσα, αλλά με τις αντιλήψεις γύρω από αυτήν.

Συνεπώς, είναι καλύτερο να ακούσουμε τους ειδικούς. Μιλώντας με τον καθηγητή Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Φοίβο Παναγιωτίδη, αντιλήφθηκα πως η γλώσσα είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλοι έχουν γνώμη, ελάχιστοι καταλαβαίνουν την ουσία της όμως.

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