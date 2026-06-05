O πρωταγωνιστής του "Big Bang Theory" που έζησε μια κατάσταση τρόμου

Η ασυνήθιστή εξομολόγηση ενός λατρεμένου πρωταγωνιστή του "Big Bang Theory"

Το "The Big Bang Theory" είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, «μήτρα» επιτυχημένων spinoffs και όχι μόνο. Μέσα από την ομάδα των βασικών πρωταγωνιστών γνωρίσαμε τον Τζιμ Πάρσονς (Σέλντον), τον Τζόνι Γκαλέκι (Λέοναρντ), την Κέηλι Κουόκο (Πέννυ), τον Κουνάλ Ναγιάρ (Ραζ) και τον Σάιμον Χέλμπεργκ (Xάουαρντ).

Σε μια εποχή που οι κωμωδίες τύπου sitcom έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, το "Big Bang Theory" παραμένει θρυλικό και οι πρωταγωνιστές του περιζήτητοι σε νέες παραγωγές. Ο Χέλμπεργκ μίλησε πρόσφατα στο "The Big Bang Theory Podcast" και αποκάλυψε τα συναισθήματα του στο τότε και στο τώρα της σειράς.

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