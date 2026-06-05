Η Ελλάδα στις καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2026 - Η θέση της

Βαθμολογία με βάση 8 τομείς: Πολιτισμός & Τουρισμός, Οικονομική Ανάπτυξη, Διακυβέρνηση, Υγεία, Υποδομές, Φυσικό Περιβάλλον, Ευκαιρίες και Δημόσια Υγεία.

Στις καλύτερες χώρες να ζει κανείς ή να επισκεφτεί κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2026, καταλαμβάνοντας την 36η θέση σύμφωνα με το US News & World Report. Όπως αναφέρει η έκθεση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σημαίνει απόδοση και για μεγάλο μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, αυτό ήταν το ζητούμενο. Η οικονομική παραγωγή έγινε το κυρίαρχο συνώνυμο για την πρόοδο, την ισχύ και την ευημερία, και οι χώρες επιδίωξαν την ταχεία ανάπτυξη ως την πιο σαφή οδό προς την εθνική ανάπτυξη.

Ωστόσο, το πραγματικό και κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το ΑΕΠ ισοδυναμεί από μόνο του σε μία υγιή και ακμάζουσα κοινωνία. Η κατάταξη των Καλύτερων Χωρών του US News & World Report για το 2026 βασίζονται σε ένα σύνθετο άθροισμα 100 δεικτών που σχετίζονται με την εθνική ευημερία που ομαδοποιούνται σε 24 υποκατηγορίες με 8 τομείς: Πολιτισμός & Τουρισμός, Οικονομική Ανάπτυξη, Διακυβέρνηση, Υγεία, Υποδομές, Φυσικό Περιβάλλον, Ευκαιρίες και Δημόσια Υγεία.

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