608, 550 και τρόλεϊ 11: Τα θρυλικά λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας

Ένα αφιέρωμα στα θρυλικά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων που εδώ και χρόνια διασχίζουν την πόλη, ενώνουν τα προάστια και γράφουν χιλιόμετρα οργώνοντας το λεκανοπέδιο.

Στην άτυπη μυθολογία της Αθήνας, η αστική συγκοινωνία κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της. Σ' αυτήν θα βρεις διάσημα δρομολόγια λεωφορείων που ενώνουν γειτονιές και προάστια, θρυλικά τρόλεϊ που σε λίγο καιρό δεν θα βλέπουμε πια στους δρόμους, αλλά, έχουν γράψει χιλιόμετρα στην άσφαλτο και έχουν δημιουργήσει τον δικό τους αστικό μύθο. Υπάρχουν λεωφορεία και τρόλεϊ που οργώνουν για δεκάδες χρόνια την Αττική από άκρη σε άκρη, τα έπαιρναν οι παππούδες και οι γονείς μας και εμείς συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, για την μετακίνησή μας στην πόλη.

Με αφορμή τη ριζική αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γράφουμε για μερικά από τα χαρακτηριστικά δρομολόγια του λεκανοπεδίου. Όσο κι αν αγαπάμε να μισούμε την αστική συγκοινωνία της Αθήνας, μέσα σε αυτά έχουμε περάσει (πολύ) χρόνο από τη ζωή μας και γι΄ αυτό και μόνο τους αξίζει έστω ένα αφιέρωμα.

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