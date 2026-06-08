Ο μυστηριώδης οικισμός στη Θεσσαλονίκη που εγκαταλείφθηκε με το που φτιάχτηκε το πρώτο σπίτι
JTeam
8 Ιουνίου 2026
Περίπου 20' με το αμάξι ή αλλιώς 8 χιλιόμετρα έξω από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται μια τεράστια εγκαταλελειμμένη περιοχή που θυμίζει περισσότερο, απόκοσμη και έρημη βάση πυρηνικών δοκιμών.
Εκεί υπάρχουν ασφαλτωμένοι δρόμοι, φρεάτια, δίκτυο απορροής βρόχινων νερών, κολώνες για φωτισμό, γήπεδο μπάσκετ. Σήμερα, δεν είναι παρά ρημαγμένες υποδομές που μαρτυρούν πως υπήρχαν κάποτε, άλλα σχέδια για το μέρος.
Πρόκειται για τη Ζώνη Ενεργούς Πολεοδομίας Κισσού (Ζ.Ε.Π.), που βρίσκεται ανάμεσα στο Πανόραμα και τον Χορτιάτη και είναι ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε την δεκαετία του '80 αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
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