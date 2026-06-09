Από ένα κατάστημα, έγινε CEO και έχτισε «αυτοκρατορία» - Πώς τα κατάφερε

Αγόρασε ένα μαγαζί με frozen yogurt στα 23 του χωρίς εμπειρία. Τώρα, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας. «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις, είναι στο πεδίο».

Στα 23 του, ο Νιλ Χέρσμαν γνώριζε ήδη ότι δεν ήταν προορισμένος για μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά. «Τα χρήματα ήταν υπέροχα», υπογράμμισε αναφερόμενος στο διάστημα που εργάστηκε για μια εταιρεία διαχείρισης assets της Νέας Υόρκης, αφότου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο. «Αλλά καθόμουν μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη μέρα» πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

Mε το πτυχίο στα χρηματοοικονομικά και την αστροφυσική στα χέρια από το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ήθελε πάντα να γίνει επιχειρηματίας. Πριν εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, ζήτησε ακόμη και - ανεπιτυχώς - από τους γονείς του να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο που προοριζόταν για τις σπουδές του, προκειμένου να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr