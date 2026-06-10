Το πιο ακριβό σπίτι της Βρετανίας έχει ως μοναδικό κάτοικο έναν άστεγο που μένει στη βεράντα του

Tο 2-8A Rutland Gate ήταν το πιο ακριβό σπίτι της Βρετανίας, καθώς είχε πουληθεί για 210 εκατ. λίρες - Τώρα έχει ως μοναδικό κάτοικο, έναν άστεγο

Όταν άλλαξε χέρια τελευταία φορά, το 2020, το 2-8A Rutland Gate ήταν το πιο ακριβό σπίτι της Βρετανίας, καθώς είχε πουληθεί για 210 εκατομμύρια λίρες. Τώρα παραμένει άδειo, με μοναδικό κάτοικο, έναν άστεγο που μένει στη βεράντα του, μέσα σε μια σκηνή.

Βρίσκεται στο Knightsbridge, ένα από τα πιο λαμπερά μέρη του Λονδίνου, και διαθέτει 45 δωμάτια, τέσσερις ανελκυστήρες, εσωτερική πισίνα και 116 παράθυρα, 68 από τα οποία έχουν θέα στο Hyde Park. Ωστόσο κανείς δεν απολαμβάνει αυτή τη θέα, αφού παραμένει άδειο.

Μπορεί να μην υπάρχει κανείς μέσα, αλλά υπάρχει κάποιος που μένει ακριβώς έξω από αυτό. Στη βεράντα υπάρχει μια αυτοσχέδια σκηνή, φτιαγμένη κυρίως από ομπρέλες. Είναι γεμάτη με πράγματα, τα οποία βρίσκονται σκορπισμένα στον χώρο: καλάθια, βιβλία και εφημερίδες, εικόνες, αρκουδάκια, παιχνίδια, μερικά ποδήλατα, πολλά λουλούδια σε βάζα, γλάστρες και κάδους απορριμμάτων.

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